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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:04
есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов
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_Klim
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:14
_Klim написав:
есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов
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VASH
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