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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:04

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов
_Klim
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:14

  _Klim написав:есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов

Свіжа думка :roll:
VASH
 
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1
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