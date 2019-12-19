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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:04
есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов
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_Klim
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:14
_Klim написав:
есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов
Свіжа думка
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VASH
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:31
Прошу подсказать лучшие на сегодняшний день предложения по доллару. Спасибо
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VASH
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10
VASH написав:
Прошу подсказать лучшие на сегодняшний день предложения по доллару. Спасибо
лучшее предложение - это счет с бесплатным пополнением и снятием. Морозить деньги на год за лишних 20 баксов - сомнительная затея.
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maxim2014
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:05
_Klim написав:
есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов
До першого-другого мульона на особу (аби комуналку та їжу оплачувати відсотками) сенс відкривати точно є навіть з податками і невисокими відсотками. Бо на всі інші способи "вкладень" на суми менше мульонів або комісії грабіжницькі, або ризики захмарні...
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orest_garay
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Додано: Суб 18 вер, 2021 21:00
Что есть интересного для депозитчиков -ранье?
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Investor_K
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Додано: Пон 20 вер, 2021 06:49
orest_garay Мульон ще заробити треба
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BìnhAutoDat
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:20
Investor_K написав:
Что есть интересного для депозитчиков -ранье?
Нічого.
На жаль, КУБ здох - державі реальні ринкові механізми фінансування дрібного бізнесу не цікаві. А Гетьманцев проштовхує все нові і нові податки, скоро навіть "інвестиції" в перепродаж квартир сильно ускладняться.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:30
VASH написав:
Прошу подсказать лучшие на сегодняшний день предложения по доллару. Спасибо
як це не дивно, але поточний рахунок в банку Форвард
деякі банки і за рік (нерозривні депо) не дають такого %%
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greenozon
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