Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:37

  Искатель написав:
  Сибарит написав:
  Искатель написав:У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили

Ему сообщили, что это финмон?
Банк временами просто тупит.

Звісно, повідомили спеціалісти
може прізвище-ім'я збігаються з якимось підсанкційним. Деякі банки за таке одразу в касі тригеряться на блок.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 08:19

Застосунок не працює. Гаряча лінія морозиться.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:43

  nord написав:Застосунок не працює. Гаряча лінія морозиться.

Заработало
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 13:24

Аппка після оновлення: в деталях категорій кешбеків половина кодів мсс показує не 4 , а 3 цифри :twisted: :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:12

  flysoulfly написав:Аппка після оновлення: в деталях категорій кешбеків половина кодів мсс показує не 4 , а 3 цифри :twisted: :mrgreen:

Я поймал другую фичу - при открытии депо "Заощаджений" где минимальая сумма 100 грн. - при наличии на карте ровно 100 грн. вначале писало "не достатньо коштів" потом когда докинул гривеньку - пустило оформлять, даже сформировало договор (правда смущало что в договоре много не заполненных реквизитов), но в итоге на последнем этапе выдало "Помилка! НЕ ВІРНА дата закінчення". Кому именно оказалась та дата не верной - не пояснило. В принципе дата как дата - рабочий день - пятница. Поменял на день раньше - та же АПШЫБКА. В общем не знаю о чем думал банк выкатывая такое сырое обновление.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 21:39

Re: Радабанк

Похоже, поменяли программу депозитов. Раньше можно было поставить галочки и легко выбрать нужный. А сейчас посмотрела с выплатами каждый месяц, и если перейти к подробностям, написано, что выплаты в конце срока.
Что-то намудрили, лучше вернуть, как было.
