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Обговорюємо депозити
в банках України

Обговорюємо депозити в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:44

«Бонус до депозиту від Мінфіну»: можна грошима, а можна — літрами!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:23

Ірина_
WOG это ж вроде сеть заправок от клана Гереги?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:55

swan forever
Ні.
ВОГ - це група Континіум (колишній власник - Ігор Єремеєв).
V2
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:42

Шановні форумчани!
Зверніть увагу на депозитну пропозицію, за якою ви можете отримати додатковий бонусний % до банківської ставки за вкладом.
Заробляйте на депозитах більше, ніж пропонують банки!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:18

Аккорд похоже - фсё , закончившийся грн. депозит сегодня отдали со скандалом , и это при том что вчера предупреждал кассу.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:15

Vadim_
Я могу себе представить, что будет, когда вал. депо через 3 мес. надо будет отдавать...
тарасов
 
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