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Как отправить деньги брокеру в США.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 26 кві, 2021 17:42
О каком размере капитала мы говорим на одного участника
До 25куе
До 100куе
До 500куе
От 500куе?https://www.theapexgroup.com/
я не их агент скорее потенциальный клиент.
Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится
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St/2
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Додано: Пон 26 кві, 2021 21:15
St/2 написав:
Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится
Таки да, тільки інституціонали мають право формувати пул коштів на одному рахунку. Облом.
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sonder
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Додано: Чет 24 чер, 2021 17:05
Какого выбрать брокера для трейдинга? кроме IB?
я хочу выбрать УкрГаз для эксперимента для форекса и металами.
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proftpd66
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:07
proftpd66
Сколько денег для экспериментов?
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St/2
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