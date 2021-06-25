Как отправить деньги брокеру в США.

Додано: Суб 26 чер, 2021 17:34

nekefer написав: На форексе подоходный налог ноль

Но форекс должен быть реальный

Интерактивброкер подойдет, там есть раздельно форекс без налогов и без свопов(т.е. дорогой переход через ночь), раздельно контракты на разницу по валютам с налогами и рыночными свопами, раздельно фьючерсы на валюты с налогами и остальные бумаги тоже с налогами

Кухни типа укргаза дерут подоходный потому, что они кухни



165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:



165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;



И да соглашусь, вероятность заработка минимальная относительно бумаг На форексе подоходный налог нольНо форекс должен быть реальныйИнтерактивброкер подойдет, там есть раздельно форекс без налогов и без свопов(т.е. дорогой переход через ночь), раздельно контракты на разницу по валютам с налогами и рыночными свопами, раздельно фьючерсы на валюты с налогами и остальные бумаги тоже с налогамиКухни типа укргаза дерут подоходный потому, что они кухниИ да соглашусь, вероятность заработка минимальная относительно бумаг

Интерактивброкер - борется с отмывкой. Если Украина даст запрос арестовать счет, то что делать в этом случае? законы Великобритании, где они могут арестовать счет на всегда.надо поехать в ОАЭ открыть налоговой резиденство как физик или как открыть компанию? (резидентом стать нельзя) , но они дают резиденство налоговое.Даст ли Интерактивброкер торговать, если резидент ОАЭ, но русской ФИО (Украина)?ЕСЛИ открыть компании на Сейшшерах, но бенефицаир будет Украинец? Интерактивброкер будет с такой халтурой работать?============================================, указал что работал в Великобритании, я действительно там работал. Мне были заданные встречные вопросы и адрес компании в Великобритании. После этого СМС не приходит, как оказалось специально это сделали что акк не активен ДО внесения средств, я звонил много раз в российскую поддержку, они не могут ничего помочь, и плохо отвечали. Решать никто ничего не будет. Нафига мне этот брокер сдался???ув.мне подсказал что надо сделать, чтобы код приходил на мобильное устройство, но я хочу чтобы адекватно все работал. То есть я решить не смог вопрос.