До 25куе
До 100куе
До 500куе
От 500куе?
Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 26 кві, 2021 17:42
О каком размере капитала мы говорим на одного участника
До 25куе
До 100куе
До 500куе
От 500куе?
Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится
Додано: Пон 26 кві, 2021 21:15
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:05
Какого выбрать брокера для трейдинга? кроме IB?
я хочу выбрать УкрГаз для эксперимента для форекса и металами.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:27
Для газа 500-5000$.
Для осторожного трейдинга 30к-50к. Позиции будут разные, несколько графических моделей. Может в долго срок. Думаю серебро будет по 100 вместо 24.
И чтобы налоги ещё не платить.
Надо быть налоговым резидентом ОАЭ?
UPD:
эксперименты со стопами
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:40
Кто я, чтобы критиковать, но форекс так устроен, что шансов стабильно зарабатывать при большом количестве сделок не больше чем играя в Рулетку. Зеро в виде НДФЛ и свопов съест капитал, так как распределение у валют "нормальное", особенно если позицию держать меньше квартала.
Потому, если хочется по играть, лучше это сделать на демо счете у биржевого брокера.
а 30-50к можно и в Exante и в IB. ФФ мутный.
По налогам. Любая продажа это база для НДФЛ. Вывод, не продавать.
А когда прибыли накопится 10 млн дол, можно уехать в Лондон или Лиссабон, там кепитал гейн 0%.
Додано: Суб 26 чер, 2021 06:45
Re: Как отправить деньги брокеру в США.
На форексе подоходный налог ноль
Но форекс должен быть реальный
Интерактивброкер подойдет, там есть раздельно форекс без налогов и без свопов(т.е. дорогой переход через ночь), раздельно контракты на разницу по валютам с налогами и рыночными свопами, раздельно фьючерсы на валюты с налогами и остальные бумаги тоже с налогами
Кухни типа укргаза дерут подоходный потому, что они кухни
И да соглашусь, вероятность заработка минимальная относительно бумаг
Додано: Суб 26 чер, 2021 17:34
Интерактивброкер - борется с отмывкой. Если Украина даст запрос арестовать счет, то что делать в этом случае? законы Великобритании, где они могут арестовать счет на всегда.
надо поехать в ОАЭ открыть налоговой резиденство как физик или как открыть компанию? (резидентом стать нельзя) , но они дают резиденство налоговое.
Даст ли Интерактивброкер торговать, если резидент ОАЭ, но русской ФИО (Украина)?
ЕСЛИ открыть компании на Сейшшерах, но бенефицаир будет Украинец? Интерактивброкер будет с такой халтурой работать?
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Я открыл в Интерактивброкер, указал что работал в Великобритании, я действительно там работал. Мне были заданные встречные вопросы и адрес компании в Великобритании. После этого СМС не приходит, как оказалось специально это сделали что акк не активен ДО внесения средств, я звонил много раз в российскую поддержку, они не могут ничего помочь, и плохо отвечали. Решать никто ничего не будет. Нафига мне этот брокер сдался???
ув. St/2 мне подсказал что надо сделать, чтобы код приходил на мобильное устройство, но я хочу чтобы адекватно все работал. То есть я решить не смог вопрос.
Додано: Нед 27 чер, 2021 08:08
фізик-спекуль за рік на фучерсах профукав все депо, а фіскалам ще должен за кожен вдалий шорт?лол) по пдфо має бути якийсь інший підхід, особливо якщо це купівля-продаж зобовязань без реальної поставки товару з доданою вартістю, фактично це гра на різниці неконтрольованих цін.
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:39
какие еще есть брокеры, которые, будут работать через ОАЕ или Сейльшерку?
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