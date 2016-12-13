Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 22 сер, 2017 11:06
Пчёлка
Повідомлень: 5171
З нами з: 06.11.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
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Додано: Сер 23 сер, 2017 20:37
Княжий Чернігів та золоті бані – де провести серпневі вихідні
В Чернігові чимало пам’яток козацької доби. Які гармонійно нині співіснують із сучасними будівлями. В місті багато церков, справжня колиска храмів і святинь, а ще з місцевого Валу відкривається унікальний вид на Десну. Кожного, хто в’їжджає до Чернігова з боку Києва зустрічає білосніжна красуня – Катерининська церква. Є тут й унікальні Антонієві печери. Проблем з житлом тут не має. У місті кілька готелів. Або ж хостели, за ніч в яких беруть 100 грн.
V2
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Повідомлень: 5192
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2017 21:16
V2
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Повідомлень: 5192
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
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Додано: Чет 14 вер, 2017 09:16
Владелец концерна Галнафтогаз Виталий Антонов планирует построить круглогодичный курорт в поселке Славское Львовской области
http://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhim ... yskogo.htm
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Повідомлень: 5192
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
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Додано: Чет 19 жов, 2017 10:22
Щедрая зима: украинские курорты ожидают иностранцев
19.10.2017 08:30
Самые дешевые номера на праздники в гостиницах на западе страны уже забронированы. Высокую активность проявляют поляки, немцы, израильтяне и турки
http://biz.liga.net/all/fmcg/stati/3713 ... antsev.htm
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Повідомлень: 5192
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:13
Вихідні у Луцьку: що подивитися, де зупинитися, поїсти та ціни
http://fakty.ictv.ua/ua/videos/vyhidni- ... -ta-tsiny/
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Повідомлень: 5192
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:01
А мы хотели прошлым летом поехать в Чехию но не сложилось, будем пытаться в этом году совершить эту поездку наконец то!
VasyaTopol
Повідомлень: 2
З нами з: 07.07.16
Подякував: 0 раз.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:18
V2
4
Повідомлень: 5192
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
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