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Поездки, отдых, туризм

Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2017 11:06

У Сорочинцях відкриється легендарний ярмарок

Пчёлка
 
Повідомлень: 5171
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Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2017 20:37

Княжий Чернігів та золоті бані – де провести серпневі вихідні

В Чернігові чимало пам’яток козацької доби. Які гармонійно нині співіснують із сучасними будівлями.

В місті багато церков, справжня колиска храмів і святинь, а ще з місцевого Валу відкривається унікальний вид на Десну.

Кожного, хто в’їжджає до Чернігова з боку Києва зустрічає білосніжна красуня – Катерининська церква. Є тут й унікальні Антонієві печери.

Проблем з житлом тут не має. У місті кілька готелів. Або ж хостели, за ніч в яких беруть 100 грн.

V2
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Подякував: 199 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2017 21:16

10 замків України, які має побачити кожен
http://lviv1256.com/lists/10-zamkiv-ukr ... ty-kozhen/
V2
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 20:11

  Пчёлка написав:


Побольше бы таких энтузиастов. Какая-бы красота была вокруг!
alena_sokolovaaaaa
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 09:16

Владелец концерна Галнафтогаз Виталий Антонов планирует построить круглогодичный курорт в поселке Славское Львовской области
http://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhim ... yskogo.htm
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2017 10:22

Re: Поездки, отдых, туризм

Щедрая зима: украинские курорты ожидают иностранцев
19.10.2017 08:30
Самые дешевые номера на праздники в гостиницах на западе страны уже забронированы. Высокую активность проявляют поляки, немцы, израильтяне и турки
http://biz.liga.net/all/fmcg/stati/3713 ... antsev.htm
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:13

Вихідні у Луцьку: що подивитися, де зупинитися, поїсти та ціни
http://fakty.ictv.ua/ua/videos/vyhidni- ... -ta-tsiny/

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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:01

А мы хотели прошлым летом поехать в Чехию но не сложилось, будем пытаться в этом году совершить эту поездку наконец то!
VasyaTopol
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:18

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bevzaalex

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