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Поездки, отдых, туризм

Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 18:48

Re: Поездки, отдых, туризм

Я бы очень хотела поехать куда-то, где тепло, когда у нас холодно. Но пока не получилось(
iokogamma
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:08

iokogamma Египет сейчас.ОАЭ-зимой.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:32

Re: Поездки, отдых, туризм

Куди поїхати на вихідні в Україні. 8 маршрутів
https://life.pravda.com.ua/travel/2019/05/1/236722/
V2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:15

10 музичних фестивалів літа-2019 в Україні

Топові світові артисти, наметове містечко посеред лісу або на пляжі, розваги та найкраща музика різних стилів – фестивалі України, що зроблять літо яскравішим
Кількість якісних музичних заходів в Україні невпинно росте. З'являється і більше талановитих українських артистів, а зарубіжні зірки, яких обожнюють у всьому світі, все охочіше їдуть до українських слухачів. Географія музичних фестивалів розширюється, і необов'язково їхати в столицю, щоб провести гарно час та відірватися під улюблену музику.

Для тих, у кого є свій намет, організатори фестивалів облаштовують кемпінг з усім необхідним, утім варто враховувати, що він не завжди включений у квиток. Окрім музики, яка стає головною під час опен-ейрів, фести пропонують і інші розваги.

З чималої кількості фестивалів, які відбудуться цього літа в різних куточках України, Еспресо.TV відібрало 10 найцікавіших.
https://espreso.tv/article/2019/05/29/p ... v_ukrayini
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:04

Re: Поездки, отдых, туризм

Мандруємо з Приват 24.
Богуслав
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/03/38506037/

Трускавець
https://minfin.com.ua/ua/2019/05/25/37814279/

Бердичів
https://minfin.com.ua/ua/2019/07/20/38444711/

Чернівці.
https://minfin.com.ua/ua/2019/06/16/38011448/

Луцьк
https://minfin.com.ua/ua/2019/07/13/38299411/
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