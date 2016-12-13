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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 10 кві, 2019 18:48
Re: Поездки, отдых, туризм
Я бы очень хотела поехать куда-то, где тепло, когда у нас холодно. Но пока не получилось(
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:32
Re: Поездки, отдых, туризм
Куди поїхати на вихідні в Україні. 8 маршрутів
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:15
10 музичних фестивалів літа-2019 в Україні
Топові світові артисти, наметове містечко посеред лісу або на пляжі, розваги та найкраща музика різних стилів – фестивалі України, що зроблять літо яскравішим
Кількість якісних музичних заходів в Україні невпинно росте. З'являється і більше талановитих українських артистів, а зарубіжні зірки, яких обожнюють у всьому світі, все охочіше їдуть до українських слухачів. Географія музичних фестивалів розширюється, і необов'язково їхати в столицю, щоб провести гарно час та відірватися під улюблену музику.
Для тих, у кого є свій намет, організатори фестивалів облаштовують кемпінг з усім необхідним, утім варто враховувати, що він не завжди включений у квиток. Окрім музики, яка стає головною під час опен-ейрів, фести пропонують і інші розваги.
З чималої кількості фестивалів, які відбудуться цього літа в різних куточках України, Еспресо.TV відібрало 10 найцікавіших.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:04
Re: Поездки, отдых, туризм
Мандруємо з Приват 24.
Богуслав
Трускавець
Бердичів
Чернівці.
Луцьк
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:15
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