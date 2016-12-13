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Поездки, отдых, туризм

Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:36

Re: Поездки, отдых, туризм

Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:51

  Stringer написав:Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?

были куплены еще в ноябре билеты в Стамбул, Туркиш аирлайнс, туда 04.04, обратно 10.04, поменяли на позже даты бесплатно, если сдавать билеты, потерялось бы 3/4 стоимости.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:10

  vetka написав:
  Stringer написав:Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?

были куплены еще в ноябре билеты в Стамбул, Туркиш аирлайнс, туда 04.04, обратно 10.04, поменяли на позже даты бесплатно, если сдавать билеты, потерялось бы 3/4 стоимости.
на позже это на ноябрь? или вы рассчитываете, что это безумие закончится раньше?
Туркишы контора серьезная, шансы на то, что они останутся достаточно велики, так что наверное решение не сдавать оправданно
Stringer
 
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  #<1 ... 891011
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