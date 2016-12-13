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Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:36
Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 15:51
Stringer написав:
Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?
были куплены еще в ноябре билеты в Стамбул, Туркиш аирлайнс, туда 04.04, обратно 10.04, поменяли на позже даты бесплатно, если сдавать билеты, потерялось бы 3/4 стоимости.
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vetka
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Додано: Пон 23 бер, 2020 16:10
vetka написав: Stringer написав:
Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?
были куплены еще в ноябре билеты в Стамбул, Туркиш аирлайнс, туда 04.04, обратно 10.04, поменяли на позже даты бесплатно, если сдавать билеты, потерялось бы 3/4 стоимости.
на позже это на ноябрь? или вы рассчитываете, что это безумие закончится раньше?
Туркишы контора серьезная, шансы на то, что они останутся достаточно велики, так что наверное решение не сдавать оправданно
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