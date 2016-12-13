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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:36
Re: Поездки, отдых, туризм
Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:51
были куплены еще в ноябре билеты в Стамбул, Туркиш аирлайнс, туда 04.04, обратно 10.04, поменяли на позже даты бесплатно, если сдавать билеты, потерялось бы 3/4 стоимости.
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:10
на позже это на ноябрь? или вы рассчитываете, что это безумие закончится раньше?
Туркишы контора серьезная, шансы на то, что они останутся достаточно велики, так что наверное решение не сдавать оправданно
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:48
Re: Поездки, отдых, туризм
Если "типа возврат" сейчас требует каких-то финансовых потерь (а так оно в случае неотмененных на данный момент рейсов и есть), то не вижу смысла дергаться. С размещением еще проще. К моменту официальной отмены рейсов финансовая устойчивость АК (особенно не самых крепких, вроде МАУ) может очень сильно пошатнуться и есть риск не получить вообще ничего. У крупных онлайн-площадок бронирования, таких как Букинг или ЭйрБнБ, эти риски гораздо ниже.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:24
Re: Поездки, отдых, туризм
Ну шо, 95й картал со вчера закрыл границы для выезжающих.
Туризм усьо?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16
Re: Поездки, отдых, туризм
- В каком режиме сейчас работает аэропорт?
- По сути мы превратили терминал В в карантинный. Там есть возможность нормально пройти тестирование, сделать скрининг. Рейсов осталось немного. Вчера было 32 (22 марта), сегодня 25 (23 марта), в пятницу в плане стоит только 5 рейсов на прилет. Рейсы сокращаются. Если сейчас в день - 5000-6000 пассажиров, в пятницу будет меньше тысячи.
Хотя, есть компании, которые пока не отказываются от слотов: Turkish Airlines, flyDubai и прочие. Но они предупреждают, что будет не две частоты, а может быть одна в два-три дня. Это значит, что они не собираются приостанавливать полеты, пока у них будет такая возможность. Но это единичные случаи. Наши, после выполнения возвратных рейсов, сейчас полностью остановятся.
- Представим, что карантин в апреле не продлят. Как будет происходить процесс возобновления полетов?
- Я не хочу представлять нереальное. Если случится чудо и в один день вирус решит сдохнуть, то может быть в середине мая перевозчики начнут думать о том, чтобы когда-нибудь восстановить полеты. Пока они сейчас об этом даже не думают. А если при таком прогнозе у нас с июля начнется операционная деятельность, это будет тоже очень хороший вариант.
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:00
Re: Поездки, отдых, туризм
Да, печаль печальная, особенно жаль лоукосты, которые входят в основную группу риска, ну и тех бедных людей, которые уже оплатили их билеты, боюсь, с этими деньгами придёться распрощаться ((
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:48
как распрощаться? Всем всем возращают, если не деньгами, то ваучерами. Не думаю что кого-то оставят без "компенсаций". Европа это Европа.)
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