Поездки, отдых, туризм

Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16

- В каком режиме сейчас работает аэропорт?- По сути мы превратили терминал В в карантинный. Там есть возможность нормально пройти тестирование, сделать скрининг. Рейсов осталось немного. Вчера было 32 (22 марта), сегодня 25 (23 марта), в пятницу в плане стоит только 5 рейсов на прилет. Рейсы сокращаются. Если сейчас в день - 5000-6000 пассажиров, в пятницу будет меньше тысячи.Хотя, есть компании, которые пока не отказываются от слотов: Turkish Airlines, flyDubai и прочие. Но они предупреждают, что будет не две частоты, а может быть одна в два-три дня. Это значит, что они не собираются приостанавливать полеты, пока у них будет такая возможность. Но это единичные случаи. Наши, после выполнения возвратных рейсов, сейчас полностью остановятся.- Представим, что карантин в апреле не продлят. Как будет происходить процесс возобновления полетов?- Я не хочу представлять нереальное. Если случится чудо и в один день вирус решит сдохнуть, то может быть в середине мая перевозчики начнут думать о том, чтобы когда-нибудь восстановить полеты. Пока они сейчас об этом даже не думают. А если при таком прогнозе у нас с июля начнется операционная деятельность, это будет тоже очень хороший вариант.