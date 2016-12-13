RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Поездки, отдых, туризм

Поездки, отдых, туризм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:36

Re: Поездки, отдых, туризм

Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?
Stringer
 
Повідомлень: 11080
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:51

  Stringer написав:Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?

были куплены еще в ноябре билеты в Стамбул, Туркиш аирлайнс, туда 04.04, обратно 10.04, поменяли на позже даты бесплатно, если сдавать билеты, потерялось бы 3/4 стоимости.
vetka
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 04.03.14
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:10

  vetka написав:
  Stringer написав:Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?

были куплены еще в ноябре билеты в Стамбул, Туркиш аирлайнс, туда 04.04, обратно 10.04, поменяли на позже даты бесплатно, если сдавать билеты, потерялось бы 3/4 стоимости.
на позже это на ноябрь? или вы рассчитываете, что это безумие закончится раньше?
Туркишы контора серьезная, шансы на то, что они останутся достаточно велики, так что наверное решение не сдавать оправданно
Stringer
 
Повідомлень: 11080
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:48

Re: Поездки, отдых, туризм

Коллеги, есть среди вас те, кто планировал отдых или туризм заранее, у кого зависли билеты и апартаменты/отели, вы что то сейчас делаете, типа возврата, или сидите на попе ровно, в надежде, что как то рассосётся?
Если "типа возврат" сейчас требует каких-то финансовых потерь (а так оно в случае неотмененных на данный момент рейсов и есть), то не вижу смысла дергаться. С размещением еще проще. К моменту официальной отмены рейсов финансовая устойчивость АК (особенно не самых крепких, вроде МАУ) может очень сильно пошатнуться и есть риск не получить вообще ничего. У крупных онлайн-площадок бронирования, таких как Букинг или ЭйрБнБ, эти риски гораздо ниже.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 30.08.09
Подякував: 139 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:24

Re: Поездки, отдых, туризм

Ну шо, 95й картал со вчера закрыл границы для выезжающих.
Туризм усьо?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16

Re: Поездки, отдых, туризм

- В каком режиме сейчас работает аэропорт?

- По сути мы превратили терминал В в карантинный. Там есть возможность нормально пройти тестирование, сделать скрининг. Рейсов осталось немного. Вчера было 32 (22 марта), сегодня 25 (23 марта), в пятницу в плане стоит только 5 рейсов на прилет. Рейсы сокращаются. Если сейчас в день - 5000-6000 пассажиров, в пятницу будет меньше тысячи.

Хотя, есть компании, которые пока не отказываются от слотов: Turkish Airlines, flyDubai и прочие. Но они предупреждают, что будет не две частоты, а может быть одна в два-три дня. Это значит, что они не собираются приостанавливать полеты, пока у них будет такая возможность. Но это единичные случаи. Наши, после выполнения возвратных рейсов, сейчас полностью остановятся.

- Представим, что карантин в апреле не продлят. Как будет происходить процесс возобновления полетов?

- Я не хочу представлять нереальное. Если случится чудо и в один день вирус решит сдохнуть, то может быть в середине мая перевозчики начнут думать о том, чтобы когда-нибудь восстановить полеты. Пока они сейчас об этом даже не думают. А если при таком прогнозе у нас с июля начнется операционная деятельность, это будет тоже очень хороший вариант.

https://biz.liga.net/pervye-litsa/trans ... mah-ujasov
V2
4
 
Повідомлень: 6625
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:00

Re: Поездки, отдых, туризм

Да, печаль печальная, особенно жаль лоукосты, которые входят в основную группу риска, ну и тех бедных людей, которые уже оплатили их билеты, боюсь, с этими деньгами придёться распрощаться ((
Stringer
 
Повідомлень: 11080
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:48

  Stringer написав:Да, печаль печальная, особенно жаль лоукосты, которые входят в основную группу риска, ну и тех бедных людей, которые уже оплатили их билеты, боюсь, с этими деньгами придёться распрощаться ((


как распрощаться? Всем всем возращают, если не деньгами, то ваучерами. Не думаю что кого-то оставят без "компенсаций". Европа это Европа.)
Laven
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 09.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Путешествия и туризм 1, 2, 3
Искатель » Сер 19 лют, 2020 12:01
23 1990
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 22:41
stryzhko
Отдых в Украине 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Вів 09 кві, 2019 16:30
32 13767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:10
oleNdi188
Туризм - гроші та документи.
bevzaalex » Вів 13 гру, 2016 14:41
0 2001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2016 14:41
bevzaalex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.