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Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:59
Кащей написав:
У крупных онлайн-площадок бронирования, таких как Букинг или ЭйрБнБ, эти риски гораздо ниже.
звільнили 25% штату... індустрія котиться в прірвуhttp://prntscr.com/sgm6ot
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greenozon
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