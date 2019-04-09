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Поездки, отдых, туризм

Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:59

Re: Поездки, отдых, туризм

  Кащей написав:У крупных онлайн-площадок бронирования, таких как Букинг или ЭйрБнБ, эти риски гораздо ниже.


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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:08

  Laven написав:
  Stringer написав:Да, печаль печальная, особенно жаль лоукосты, которые входят в основную группу риска, ну и тех бедных людей, которые уже оплатили их билеты, боюсь, с этими деньгами придёться распрощаться ((


как распрощаться? Всем всем возращают, если не деньгами, то ваучерами. Не думаю что кого-то оставят без "компенсаций". Европа это Европа.)

Ага, кому это и кто деньгами уже вернул? только не в мечтах
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 18:10

Буду признаителен за совет

Добрый день,
Собираемся с женой в Карпаты на 4 дня с палатками (первый раз). Активно собираем рюкзаки (поход 15 июля). И вот возникает вопрос. У нас есть павербанк на 10К мАч. Однако это 2,5 зарядки телефона. Покупать больше АКБ? Или лучше солнечное зарядное устройсво? Читал в интернетах, что удобная вещь, когда есть солнце. А как в Карпатах? Кто брал с собой? Хватало мощности? И стоит ли покупать? Буду признателен за помощь.
Спасибо за ответы!
isichko
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:17

  isichko написав:Добрый день,
Собираемся с женой в Карпаты на 4 дня с палатками (первый раз). Активно собираем рюкзаки (поход 15 июля). И вот возникает вопрос. У нас есть павербанк на 10К мАч. Однако это 2,5 зарядки телефона. Покупать больше АКБ? Или лучше солнечное зарядное устройсво? Читал в интернетах, что удобная вещь, когда есть солнце. А как в Карпатах? Кто брал с собой? Хватало мощности? И стоит ли покупать? Буду признателен за помощь.
Спасибо за ответы!


самый простой кнопочный телефон нужно брать.
И очень желательно запасную батерею к нему.
И симку которую поставите в него пополнить на достаточное количество денег или заказать пакет услуг для звонков на все сети.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:54

isichko
Не доверяю этим баратеям. У меня 2 повербанка - Xiaomi на 20000 и маленький на 3600 (заявлен). Аккумулятор на айфоне 2750. На 5 дней похода в основном хватает.
viktor1990
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:01

  viktor1990 написав:isichko
Не доверяю этим баратеям. У меня 2 повербанка - Xiaomi на 20000 и маленький на 3600 (заявлен). Аккумулятор на айфоне 2750. На 5 дней похода в основном хватает.


Хехе, все устройства имеют плюсы и минусы )
isichko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:09

Re: Поездки, отдых, туризм

Подскажите, как-то усложнилась ситуация с прохождением границы в связи с карантином?
Вова2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:37

  Stringer написав:
  Laven написав:
  Stringer написав:Да, печаль печальная, особенно жаль лоукосты, которые входят в основную группу риска, ну и тех бедных людей, которые уже оплатили их билеты, боюсь, с этими деньгами придёться распрощаться ((


как распрощаться? Всем всем возращают, если не деньгами, то ваучерами. Не думаю что кого-то оставят без "компенсаций". Европа это Европа.)

Ага, кому это и кто деньгами уже вернул? только не в мечтах

я в конце марта поотменял брони на конец апреля-начало мая. В Словении, Франции, Италии, 2 оплаченные брони на Эйрбнб и штуки 3 на букинге. Всё вернулось на карту. Именно деньгами на счёт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:46

juristkostya Мы еще в январе двумя сеьями бронировали поездку через туроператора, а июле сообщили, что рейсы сняли . Лететь должны были в конце сентября в Испанию. сказзали ждать как даты поездки закроют деньги возвротят. Если так будт, отпишусь
Вова2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:50

Re: Поездки, отдых, туризм

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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