M-Audio написав:А как вообще наше законодательство относится к дополнительным картам на другое лицо в валюте? Может, это вообще нельзя?
Нормально относится, но пополнять может только владелец счета.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:39
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
Нормально относится, но пополнять может только владелец счета.
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:28
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
может и не владелец, если есть нотариальная доверенность...
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Додано: Нед 25 лис, 2018 00:37
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
Сложностей будет гораздо больше, посу её не покажешь, только через менеджера
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