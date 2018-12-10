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Finance.ua: Банківські картки
для пенсіонерів: де вигідно

Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів: де вигідно
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:34

Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів: де вигідно

Пропонуємо до обговорення:
Про картки, що можуть запропонувати банки людям поважного віку
Пенсіонери — ті, хто не змінюватимуть банк за перших негараздів, тому саме вони можуть вважатися найвідданішими клієнтами кожного банку. Попри це, для них надто важливими є умови та якість обслуговування. Тому тут все з боку банків має бути якомога зрозумілішим/ У цій статті ми зібрали перелік карток для пенсіонерів від п’яти банків України, аби показати, які картки фінустанови можуть запропонувати людям поважного віку.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:34

дякую за матеріал!
чи можна в майбутніх оновленнях додати порівняльну таблицю із нарахуванням % на залишок усіх пенсійних карт банків?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:24

Вітаю!

У майбутньому обов'язково врахуємо цей момент та втілимо його в життя.

Дякую)
a_surkov
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