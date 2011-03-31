Данный калькулятор позволяет рассчитать нетто и брутто заработной платы.
http://finance.ua/ru/calc/salary
С ув.
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Додано: Пон 19 тра, 2014 15:32
Калькулятор зарплаты
Данный калькулятор позволяет рассчитать нетто и брутто заработной платы.
http://finance.ua/ru/calc/salary
С ув.
Додано: Пон 19 тра, 2014 16:09
Не забывайте, что от суммы брутто юридическое лицо также платит налог 36,6 % – 49,7 %
Если Вы получаете на руки 5000 грн., то брутто 6102.03 грн.
При этом юридическое лицо отчисляет еще (минимум) 2233,33 грн.
Итого получаем, что Ваша реальная зарплата могла бы быть 8335,33 грн.
PS
Сумма единого взноса распределяется по видам социального страхования пропорционально сумме единого взноса, то для уплаты взносов «за себя» можно выбрать следующий размер ставки:
34,7 % – это минимальная ставка, которая включает ”пенсионное страхование» + «безработицу”;
36,6 % – по этой ставке платят предприниматели, которые хотят получать выплаты по больничным листам;
36,21 % - при уплате по этой ставке идёт страхование от несчастного случая;
38,11 % – ставка включает в себя все виды общеобязательного государственного социального страхования.
Додано: Сер 02 вер, 2015 08:30
налоговая социальная льгота
Модератор Ваш калькулятор зарплаты не учитывает налоговая социальная льгота 609 грн на 2015 год применяется до зарплаты 1710 грн !!!
Додано: Сер 02 вер, 2015 09:55
natalyzoloto Спасибо за замечание.
По Вашему вопросу есть много нюансов.
1. Эта льгота при расчете подоходного налога может не применяться.
2. Существует несколько видов льготы (базовая, пенсионная, на детей и пр.) в связи с чем меняется сумма.
К сожалению универсального решения для калькулятора нет.
С ув.
PS в любом случае спасибо за замечание.
Додано: Сер 02 вер, 2015 10:22
Re: Калькулятор зарплаты
От себя хочу добавить, что цель данного калькулятора не показать кто, сколько и кому платит платежей и налогов, а рассчитать заработную плату.
С ув.
PS калькулятор заработной платы
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:02
3группа инвалидности
Модератор Доброго времени суток! Вопрос:Сколько % предприятие может высчитать с инвалида у которого з/п 3200гр?
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:45
Вы написали: ставка НДФЛ - 18%, военный сбор - 1.5%. Это будет 19.5%. А калькулятор отнимает от зп брутто 24.2%. Что это за лишние 4.7%?
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