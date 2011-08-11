Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

RSS
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:12

Хорошый, но не тот... Не читает так как нужно...
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:07

Додайте будь-ласка фільтр НДС та військовий збір, хочеться знати коректну суму яку можна отримати за 30 років
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:33

  netrebenko написав:Додайте будь-ласка фільтр НДС та військовий збір, хочеться знати коректну суму яку можна отримати за 30 років

Добрий день, шановний користувач.
Ваше побажання передала колегам.

З повагою,
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:59

Ви вже 3 роки намагаєтесь додати позицію сума процентів мінус податки( Це всього лиш *0,805 дописати, на півгодини роботи, це жесть, ваша швидкість
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:48

не рахує податок 19,5%. 3 роки ви не можете тут зробити.
Скопіюйте тут: https://www.prostobank.ua/servisy/kalku ... 57.38/16/0
Тут рахує вірно
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:04

суть у тому що депозит у будь-якому варіанті невигідний від слова взагалі приклад при вкладі у 1000 гривень сьогдні і при ставці 9% а при вирахувані податків 7% фактичних приріст за 20 років збільшиться у 2,5 рази і досягне з врахуванням депозиту 2520грв на рахунку при цьому якщо взяти за основу що у 2001 році купили долар по 3,5 а сьогодні продали по 40 то ваш пририіст склав 11 рази більше при цьому що він у вас і ви не ризикуюєте його втратити бо банк це така ж сама приватна контора як і інші і вона може закритись з сьогодні на завтра що підтверджує історія а про валютний депозит взагалі можан навіть не думати ставка у прваті 0,01% це середінй місячний дохід з депозиту на рік 0,02$ тобто 2цента у місяць.......
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:05

  alexnazarov941 написав:не рахує податок 19,5%. 3 роки ви не можете тут зробити.
Скопіюйте тут: https://www.prostobank.ua/servisy/kalku ... 57.38/16/0
Тут рахує вірно



вже НЕ вірно - "Ставка податків з депозиту 19.5%"
:)
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:03

Війсковий збір

Змінити ВЗ з 1,5% на 5% або додати на вибір пункт відсоток ВЗ
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:21

дуже класно
