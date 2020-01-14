Перевод денег за границу

ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Можно перевести на счёт TransferWise. Счета могут быть в евро, злотых, фунтах, долларах Австралии, Сингапура. Делать это лучше через Google Pay так как при прямом вытягивании денег с карты используется курс TW (не всегда хороший) и бОльшая комиссия чем при вытягивании через Google Pay. На перевод уходят секунды-минуты.
Далее можно перевести деньги бановским переводом на счёт карты соответственно SEPA, Elixir, Faster Payments, за азиатов и австралийцев не в курсе. Скорость перевода сильно зависит от платежной системы: у британцев летает, остальные переводы идут до рабочих суток.
Комиссия за одну операцию плюс-минус одинаковая: в фунтах около 0,6 в злотых 3, в евро не переводил.
Со всеми банками не проверяла, но Моно и ПУМБ так работают.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
UK рахунок в Monzohttps://join.monzo.com/r/kz909qb
UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWisehttps://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
Рахунок в польскому банку для українськоготуристаhttps://cutt.ly/konto_w_Polsce
vitaliy_berdinskikh написав:Если суммы небольшие то и быстрее и дешевле будет вытянуть деньги с украинской карты через TransferWise, а далее отправить их куда надо.
Если выводить с карты на UAH-баланс или просто перевод создавать, то комиссии за конвертацию конские, что-то около 3.8%, особенно невыгодно на маленьких суммах. Вывод другое дело, у TW есть прямой вывод на Приват по фиксированной ставке и это действительно выгодно, особенно на больших суммах. Я использую трансфервайз уже не первый год с разными валютами, тарифы знаю очень хорошо
vitaliy_berdinskikh написав:Если суммы небольшие то и быстрее и дешевле будет вытянуть деньги с украинской карты через TransferWise, а далее отправить их куда надо.
Если выводить с карты на UAH-баланс или просто перевод создавать, то комиссии за конвертацию конские, что-то около 3.8%, особенно невыгодно на маленьких суммах.
Так конечно не выгодно!
Выводить надо в валюте того банковского счёта на который собираешься потом переслать деньги, ну и валюта счёта в трансфервайз должна быть такой же. Только в этом случае можно мега дешево провернуть эту операцию заплатив фиксированную, а не процентную сумму комиссии. В другой ветке я с картинками показал как это выглядит Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
Украинская карта не обязательно должна быть валютной. Но если валютная - то можно ещё чуть сэкономить пополнив её валютой из обменки по более низкому чем в банке курсу.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
UK рахунок в Monzohttps://join.monzo.com/r/kz909qb
UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWisehttps://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
Рахунок в польскому банку для українськоготуристаhttps://cutt.ly/konto_w_Polsce