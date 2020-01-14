Перевод денег за границу

Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:09

Можно перевести на счёт TransferWise. Счета могут быть в евро, злотых, фунтах, долларах Австралии, Сингапура. Делать это лучше через Google Pay так как при прямом вытягивании денег с карты используется курс TW (не всегда хороший) и бОльшая комиссия чем при вытягивании через Google Pay. На перевод уходят секунды-минуты.



Далее можно перевести деньги бановским переводом на счёт карты соответственно SEPA, Elixir, Faster Payments, за азиатов и австралийцев не в курсе. Скорость перевода сильно зависит от платежной системы: у британцев летает, остальные переводы идут до рабочих суток.



Комиссия за одну операцию плюс-минус одинаковая: в фунтах около 0,6 в злотых 3, в евро не переводил.



Со всеми банками не проверяла, но Моно и ПУМБ так работают.