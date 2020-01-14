Отвечаю сам себе - тариф у них 1.5% min 25$. 1% начинается только с тарифа VIP.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:48
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:05
Если суммы небольшие то и быстрее и дешевле будет вытянуть деньги с украинской карты через TransferWise, а далее отправить их куда надо.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:34
Вспомнил, при открытии текущего счета у них Swift перевод 1% мин. 15 дол. макс. 100 дол.
В день до 150 тыс. грн. без подтв. документов было год назад.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:37
"Стоимость перевода в Украину по состоянию на июнь-2019 – 2,5% от суммы."
А из Украину в Европу сколько интересно?
Можно самому себе на карту перевести?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:09
Можно перевести на счёт TransferWise. Счета могут быть в евро, злотых, фунтах, долларах Австралии, Сингапура. Делать это лучше через Google Pay так как при прямом вытягивании денег с карты используется курс TW (не всегда хороший) и бОльшая комиссия чем при вытягивании через Google Pay. На перевод уходят секунды-минуты.
Далее можно перевести деньги бановским переводом на счёт карты соответственно SEPA, Elixir, Faster Payments, за азиатов и австралийцев не в курсе. Скорость перевода сильно зависит от платежной системы: у британцев летает, остальные переводы идут до рабочих суток.
Комиссия за одну операцию плюс-минус одинаковая: в фунтах около 0,6 в злотых 3, в евро не переводил.
Со всеми банками не проверяла, но Моно и ПУМБ так работают.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:02
Re: Перевод денег за границу
Если выводить с карты на UAH-баланс или просто перевод создавать, то комиссии за конвертацию конские, что-то около 3.8%, особенно невыгодно на маленьких суммах. Вывод другое дело, у TW есть прямой вывод на Приват по фиксированной ставке и это действительно выгодно, особенно на больших суммах.
Я использую трансфервайз уже не первый год с разными валютами, тарифы знаю очень хорошо
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:06
Re: Перевод денег за границу
Это было год назад, а я вчера с их поддержкой общался, сейчас нет таких тарифов
Додано: Суб 30 тра, 2020 06:16
Так конечно не выгодно!
Выводить надо в валюте того банковского счёта на который собираешься потом переслать деньги, ну и валюта счёта в трансфервайз должна быть такой же. Только в этом случае можно мега дешево провернуть эту операцию заплатив фиксированную, а не процентную сумму комиссии. В другой ветке я с картинками показал как это выглядит Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
Украинская карта не обязательно должна быть валютной. Но если валютная - то можно ещё чуть сэкономить пополнив её валютой из обменки по более низкому чем в банке курсу.
Додано: Нед 05 вер, 2021 13:23
Re: Перевод денег за границу
Подскажите пожалуйста как удобнее всего перевести средства из Украины на карту Сбербанка России?
Сумма небольшая - до 1000 грн
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