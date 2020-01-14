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Перевод денег за границу

Перевод денег за границу
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:17

Re: Перевод денег за границу

Всем здоровья.
В Израиль - discountbank.co.il (кредитка VISA) - как с наименьшими потерями времени и денег на комиссии перевести?
Спасибо.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:53

Re: Перевод денег за границу

Из Германии в Украину - со счета немецкого (делали и из ПостБанка и из Шпаркассы) свифт перевод на евровую Монобанка - они предоставляют на валютном счте ИБАН английского банка, первод НИЧНЕГО не стоил - дошли тысячи евро на следующий день, как будто по европе перевод сделал, снятие или срочно за 0,9% или через месячный депозит бесплатно.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:16

  alibob написав:Всем здоровья.
В Израиль - discountbank.co.il (кредитка VISA) - как с наименьшими потерями времени и денег на комиссии перевести?
Спасибо.


https://p2p.alfabank.ua/exBankOperation ... e=UA%D1%84
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:16

  emeta написав:Подскажите пожалуйста как удобнее всего перевести средства из Украины на карту Сбербанка России?
Сумма небольшая - до 1000 грн


https://p2p.alfabank.ua/exBankOperation ... e=UA%D1%84
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 01:48

cohan Спасибо. Через приват комис отправителя даже меньше (1% (min $1)) на визу.
Тут нужен практический опыт, потому-что мой небольшой опыт и инфа с сайта дисконтбанка указывает на то, что приём проходит через свифт - при переводе эквивалента 100 долл (с гривневой карты, естественно) кроме 1% (комис привата сразу) получателю на карту зачислили ещё на 14,5% меньше. Может я и ощибаюсь, но похоже на свифтовый комис.
+ с сайта дисконтбанка: "Переводы иностранной валюты из-за границы в Израиль осуществляются посредством системы Swift (СВИФТ) — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей".
Есть ли другие практические решения - другой банк в Израиле, другие ситемы переводов? Пейсенд смотрел - Израиль там есть и в отправителях и в получателях, а Украина только в списке получателей... Пейпал курс не очень + вывод с него тоже, по-моему, с потерями. Поправьте меня, кто в теме.
alibob
 
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