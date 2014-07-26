Переказ грошей за кордон

пробував з привата на револют, який в Канаді - каже, що ця країна в переліку, в які перекази заборонені (там же і США)
Додано: Сер 15 тра, 2024 13:36
Додано: Сер 15 тра, 2024 13:46
Google в поміч.
Ви переказували з валютної карти і в тій же валюті, що й карта отримувача? Банк-отримувач може давати відлуп, якщо валюта переказу не їхня.
Саме в такому разі звертатись до австралійського банку, ми тут до чого.
Додано: Сер 15 тра, 2024 19:01
Ну, не совсем корректно - если об Украине, да на гривневый счет доллары не зайдут,
а вот австралийский доллар - конвертируемая валюта (и популярная к тому же на фин рынке), так что банк в Австралии просто делает конвертацию USD по курсу дня и зачисляет на счет получателя австралийские доллары
Додано: Вів 21 жов, 2025 10:48
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Перекази, криптовалюта чи готівка: варіанти допомоги родичам за кордоном
