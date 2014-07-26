RSS
Переказ грошей за кордон

Переказ грошей за кордон
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:36

  won написав:aleksalt приват -> revolut/wise -> Австралія

пробував з привата на револют, який в Канаді - каже, що ця країна в переліку, в які перекази заборонені (там же і США)
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:46

  aleksalt написав:
  won написав:aleksalt приват -> revolut/wise -> Австралія


а это что такое?

Фінтехпроекти
Revolut
Wise
TransferGo
Paysend
Profee
Google в поміч.

  aleksalt написав:Попытки перевода с карты Приватбанка на карту банка Австралии безуспешны -
3700 отвечает. что идет возврат с той стороны и так несколько раз в течение месяца

Ви переказували з валютної карти і в тій же валюті, що й карта отримувача? Банк-отримувач може давати відлуп, якщо валюта переказу не їхня.
Саме в такому разі звертатись до австралійського банку, ми тут до чого.
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:01

Re: Перевод денег за границу

  won написав:Банк-отримувач може давати відлуп, якщо валюта переказу не їхня.

Ну, не совсем корректно - если об Украине, да на гривневый счет доллары не зайдут,
а вот австралийский доллар - конвертируемая валюта (и популярная к тому же на фин рынке), так что банк в Австралии просто делает конвертацию USD по курсу дня и зачисляет на счет получателя австралийские доллары
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 10:48

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Перекази, криптовалюта чи готівка: варіанти допомоги родичам за кордоном
