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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 вер, 2018 17:11
10% ? Что тут интересного?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 18 вер, 2018 18:17
Re: Індустріалбанк
Пока не знаю.
Знаю что с изей они дружат и в апликухе есть пополнение с чужих карт.
Пятачком потыкаю чуток позже.
Додано: Сер 19 вер, 2018 14:21
Банк испортился.
Отделения в жд узлах, которые достались от Экспресс Банка, позакрывали, а клиентов перевели на обслуживание в областные центры и крупные города. Банкоматы поубирали. Где не убрали, часто пустые в дни зарплаты или аванса. Лимит на выдачу в "чужих" банкоматах установили в 1К грн/сутки (раньше был 3К).
Мне чтоб зарплату снять пришлось семь дней приватовкий доить.
Люди нашего депо начали из него с зарплатного проекта уходить в другие банки.
Додано: Чет 20 вер, 2018 00:42
Re: Індустріалбанк
То есть в нем таки было что то хорошее?
Додано: Чет 20 вер, 2018 08:35
Человек пишет о "Экспрессе", клиентом которого он был давно. А этот банк был заточен под ЖД и ее инфраструктуру. При всем уважении это был немного другой банк. Приоритеты у "индусов" были в другом. Поэтому после слияния они стали массово закрывать отделения, потому как их содержание не перекрывали те доходы, которые с них имели. А что-то хорошее тут всегда было, есть и будет. Правда не для всех
Додано: П'ят 21 вер, 2018 01:00
Re: Індустріалбанк
>Правда не для всех<
Ну хоть намекните, на какой полке печенюшки припрятали.
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:02
Де плюшки лежать в банці?
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Додано: Пон 24 вер, 2018 13:03
+50грн !
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Додано: Вів 25 вер, 2018 02:24
Re: Індустріалбанк
Странные у вас представления о "плюшках !"
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:48
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