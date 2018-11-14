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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Індустріалбанк 2.4 5 39
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 17:11

10% ? Что тут интересного?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:17

Re: Індустріалбанк

Вкладчик1234 написав:10% ? Что тут интересного?

Пока не знаю.
Знаю что с изей они дружат и в апликухе есть пополнение с чужих карт.

Пятачком потыкаю чуток позже.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 14:21

Банк испортился.
Отделения в жд узлах, которые достались от Экспресс Банка, позакрывали, а клиентов перевели на обслуживание в областные центры и крупные города. Банкоматы поубирали. Где не убрали, часто пустые в дни зарплаты или аванса. Лимит на выдачу в "чужих" банкоматах установили в 1К грн/сутки (раньше был 3К).
Мне чтоб зарплату снять пришлось семь дней приватовкий доить.
Люди нашего депо начали из него с зарплатного проекта уходить в другие банки.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 00:42

Re: Індустріалбанк

SHURICK76 написав:Банк испортился.
Отделения в жд узлах, которые достались от Экспресс Банка, позакрывали, а клиентов перевели на обслуживание в областные центры и крупные города. Банкоматы поубирали. Где не убрали, часто пустые в дни зарплаты или аванса. Лимит на выдачу в "чужих" банкоматах установили в 1К грн/сутки (раньше был 3К).
Мне чтоб зарплату снять пришлось семь дней приватовкий доить.
Люди нашего депо начали из него с зарплатного проекта уходить в другие банки.

То есть в нем таки было что то хорошее? :)
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:35

  BigMan написав:
SHURICK76 написав:Банк испортился.
Отделения в жд узлах, которые достались от Экспресс Банка, позакрывали, а клиентов перевели на обслуживание в областные центры и крупные города. Банкоматы поубирали. Где не убрали, часто пустые в дни зарплаты или аванса. Лимит на выдачу в "чужих" банкоматах установили в 1К грн/сутки (раньше был 3К).
Мне чтоб зарплату снять пришлось семь дней приватовкий доить.
Люди нашего депо начали из него с зарплатного проекта уходить в другие банки.

То есть в нем таки было что то хорошее? :)

Человек пишет о "Экспрессе", клиентом которого он был давно. А этот банк был заточен под ЖД и ее инфраструктуру. При всем уважении это был немного другой банк. Приоритеты у "индусов" были в другом. Поэтому после слияния они стали массово закрывать отделения, потому как их содержание не перекрывали те доходы, которые с них имели. А что-то хорошее тут всегда было, есть и будет. Правда не для всех ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 01:00

Re: Індустріалбанк

Flamingo написав:
  BigMan написав:
SHURICK76 написав:Банк испортился.
Отделения в жд узлах, которые достались от Экспресс Банка, позакрывали, а клиентов перевели на обслуживание в областные центры и крупные города. Банкоматы поубирали. Где не убрали, часто пустые в дни зарплаты или аванса. Лимит на выдачу в "чужих" банкоматах установили в 1К грн/сутки (раньше был 3К).
Мне чтоб зарплату снять пришлось семь дней приватовкий доить.
Люди нашего депо начали из него с зарплатного проекта уходить в другие банки.

То есть в нем таки было что то хорошее? :)

Человек пишет о "Экспрессе", клиентом которого он был давно. А этот банк был заточен под ЖД и ее инфраструктуру. При всем уважении это был немного другой банк. Приоритеты у "индусов" были в другом. Поэтому после слияния они стали массово закрывать отделения, потому как их содержание не перекрывали те доходы, которые с них имели. А что-то хорошее тут всегда было, есть и будет. Правда не для всех ;)

>Правда не для всех<

Ну хоть намекните, на какой полке печенюшки припрятали.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:02

Де плюшки лежать в банці?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:03

Тут!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 02:24

Re: Індустріалбанк

greenozon написав:Тут!

http://prntscr.com/ky19zz

:shock:

Странные у вас представления о "плюшках !" :)
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:48

  Квесторе_поверніться написав:Де плюшки лежать в банці?

Вижу в таблицах у них лучшие цены на металлы. Наличием не интересовался.
Vint
 
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