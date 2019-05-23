Індустріалбанк

В наличии есть, обращайтесь, будем рады!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:49
В наличии есть, обращайтесь, будем рады!
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:52
BigMan
Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводов с карты "чужого" банка на карту "чужого" банка требует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:00
1. В Industrial24 прикручені П2П перекази? В якій ціні вони? Які ліміти?
2. Платьожик по СЕП без комісіЇ? Які ліміти?
ПреЗЕдент...наш слуга
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