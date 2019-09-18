Індустріалбанк

Запитання представнику банка.
jscb_industrialbank, чому у
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:52
Запитання представнику банка.
jscb_industrialbank, чому у
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:14
Подскажите, пожалуйста, можно ли в вашем банке обменять канадские доллары? Или может быть знаете где можно это сделать?
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:03
Вы здесь долго будете ответа представителя ждать. Гугль в помощь
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:32
благодарю
благодарю Дядя Дима
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