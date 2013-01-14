Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Журналистика в Украине в последние годы дискредитирована не меньше, чем силовики. Поскольку у нас еще не выработались навыки информационной гигиены, люди обычно автоматически верят любой статье, где кого-то из властей обвиняют в коррупции. Хотя иногда бывает наоборот - вор, которого оторвали от корыта, заказывает чернуху против обидчика. То есть в данном случае коррупционером является журналист и заказчик, который обычно в тени. поэтому наказывать лживых журналистов не менее важно, чем ловить воров-чиновников, и то и другое - борьба с коррупцией.
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен. А суды у нас и вовсе какое-то днище уровнем гораздо поглубже и силовиков и журналистов. "чтобы посадить нечестного судью, нужна пара честных судей. а чтобы найти там честных, нужно пересажать большую часть. но для этого тоже судьи нужны. вот такая безысходность"(с)
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.
между ними пропасть. не знаю о "небезупречности" Бигуса, да мне и не очень то и интересно, а другой персонаж за деньги плательщиков налогов обязанный защищать интересы государства этих плательщиков, причём на самом высоком уровне, занимается, мягко говоря, куйнёй. ну и о проблемах, поднятых вами - у кого все карты, шоб исправить ситуацию. перефразируя detroytred - дворники метут, доярки доят, металлурги льют, шахтёры "на гора". а вот кое то не выполняет свою работу.
Журналистика в Украине в последние годы дискредитирована не меньше, чем силовики. Поскольку у нас еще не выработались навыки информационной гигиены, люди обычно автоматически верят любой статье, где кого-то из властей обвиняют в коррупции. Хотя иногда бывает наоборот - вор, которого оторвали от корыта, заказывает чернуху против обидчика. То есть в данном случае коррупционером является журналист и заказчик, который обычно в тени. поэтому наказывать лживых журналистов не менее важно, чем ловить воров-чиновников, и то и другое - борьба с коррупцией.
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен. А суды у нас и вовсе какое-то днище уровнем гораздо поглубже и силовиков и журналистов. "чтобы посадить нечестного судью, нужна пара честных судей. а чтобы найти там честных, нужно пересажать большую часть. но для этого тоже судьи нужны. вот такая безысходность"(с)
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.
между ними пропасть. не знаю о "небезупречности" Бигуса, да мне и не очень то и интересно, а другой персонаж за деньги плательщиков налогов обязанный защищать интересы государства этих плательщиков, причём на самом высоком уровне, занимается, мягко говоря, куйнёй. ну и о проблемах, поднятых вами - у кого все карты, шоб исправить ситуацию. перефразируя detroytred - дворники метут, доярки доят, металлурги льют, шахтёры "на гора". а вот кое то не выполняет свою работу.
Март - апрель 2014года Донецк переполнен "журналистами" из РФ, явно не "Гражданского толка", на автомобилях с ростовской регистрацией. И вдруг пересекаюсь в 30 км от города, с журналистами одного из кучминых каналов - довольно агрессивного и самоуверенного(в местах титульных для Донбасса). Я даже не въехал, что за "чудо", но далее всё встало на свои места: Он по сговору с сирийцем(когда-то обучавшимся в Донецком медуниверситете) из оккупационных ДРГ(РФ) - брал у сирийца комментарий о ситуации на Донбассе...???
Его можно увидеть по новостям канала СТБ за 4 апреля 2014года. Но содержание "новостей" имело вообще иное наполнение. Все новости лабают в редакции по заказу того, кто платит, а если учесть, что все СМИ частные - то "новостя" изначально "левые". - только Так творятся "новости".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 лис, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Март - апрель 2014года Донецк переполнен "журналистами" из РФ, явно не "Гражданского толка", на автомобилях с ростовской регистрацией. И вдруг пересекаюсь в 30 км от города, с журналистами одного из кучминых каналов - довольно агрессивного и самоуверенного(в местах титульных для Донбасса). Я даже не въехал, что за "чудо", но далее всё встало на свои места: Он по сговору с сирийцем(когда-то обучавшимся в Донецком медуниверситете) из оккупационных ДРГ - брал у сирийца комментарий о ситуации на Донбассе...???
Его можно увидеть по новостям канала СТБ за 4 апреля 2014года. - Так творятся "новости".
это из разряда, применяющейся в раше, пропагандонистики.
19yuriy91 Спасибо, специально, для ограниченных уточнил.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:это тогда, когда уже болезнь запущена, когда отношение к ней толерантно. думаю, это и прививают. "не трогайте больного, а то ему уже больно от ваших лекарств и уколов"
- Остался только хирургический метод.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 лис, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 + Я с Вами солидарен! "Ляшки" - бессмертны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
galex написав:И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.
Вы Бигусу ничего не платите, а вот товарищу, уже ставшему мемом а-ля интервью Петров-Баширов, платят налогоплательщики, и вы в том числе, и с него особый спрос должен быть с вашей стороны.
откровенно говоря, я изначально с толикой недоверия читал обвинения в адрес сбушника. действительно ли он такой негодяй или же он прижал какого-то негодяя и тот заказал на него чернуху. интервью "правоохранителя" сняло все вопросы - это конечно то еще днище.
но тут еще нюанс - как-то давно у меня был доверительный разговор с дальним родственником. старшее офицерское звание в одном из подразделений тогда еще милиции. речь зашла о доходах. он честно сказал (перевожу цифры в соответствующие сегодняшним реалиям) - "у меня зарплата 7 тысяч гривен. это ниже среднего, при том что должность мягко говоря не последняя и ответственность немалая, даже по рабочим делам иногда приходится на личной машине ездить и топливом меня не обеспечивают. если бы платили хотя бы 25-30 тыс, я бы работал честно. а так чувствуешь что тебя не ценят и это притупляет чувство долга и совести. поэтому немножко имею левака. сильно не загоняюсь и не рискую, но тыс 50 в месяц имею". в принципе, я даже не нашел что ему возразить. это я к тому, что меня нисколько не шокирует что высокоставленные силовики живут не по средствам.
претензии к пороху - мол почему не заменяет его на нормального, мне тоже понятны. ни возражать ни присоединяться не буду, может там остальные варианты еще хуже.
я согласен с тем, что из массы кандидатов есть те, кто на выборах 2019 будут гораздо достойнее порошенко. скорее всего, в первом туре я проголосую за такого кандидата. ну а уже во втором туре, после того как мой фаворит пролетит с 0.х%, при выборе порох-юля или порох-бойко/рабинович, мой выбор очевиден. ну а если будет что-то типа ляшко-гриценко, придется призадуматься. но все равно буду думать, буду идти на выборы и выбирать меньше из двух зол.
galex написав:И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.
Вы Бигусу ничего не платите, а вот товарищу, уже ставшему мемом а-ля интервью Петров-Баширов, платят налогоплательщики, и вы в том числе, и с него особый спрос должен быть с вашей стороны.
тут есть один момент. "плачу-не плачу" это не так существенно. если коррупционер получил взятку например 100 тыс, это не мерило его вины. проблема ведь в том, что тот, кто их дал, получил за это разрешение взгреть государство на куда более существенную сумму.
вот квартира лещенко по идее вообще меня не должна интересовать - он эти деньги явно не спер с бюджета. вопрос в том, кому и что он помог сделать за эти деньги. если это какая-то местечковая разборка например фирташа с беней по химии, это одно. а если это заказ с пророссийской стороны на что-то, вредящее интересам Украины, то за такое стоит и на пятнашку сажать.
ну а по факту, тогда он писал "Коломойский создает карманные батальоны боевиков, хочет феодалить на днепропетровщине, дядя Порох, сделайте что-нибудь". а потом уже в рамках михомайдана и дальше все наоборот - на бенины деньги гнал джинсу против Пороха. то есть абсолютно беспринципный продажный флюгер. просто продающийся за суммы на пару порядков меньше, чем те депутаты, кто уже успел накопить пару миллиончиков. в общем, не стоит переоценивать подход "в политике нужны новые лица, чтобы не замазанные". хотя в целом, обновление нужно, качество будет расти. ну и когда кто-то скажет "..простой человек из народа, чтобы лучше понимал нужды народа", стоит напомнить фамилии Гаврилюк, Парасюк, Савченко и тд.
ну а в целом я с вами согласен. если у человека в руках мощь карательного аппарата государства, то с него и спрос больше. я за то, чтобы силовик получал наказание гораздо строже, нежели простой гражданин за такой же проступок.