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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:12
Оранжевый-хит сезона написав:А никто не думал о том что через 5 лет население донбаса сократится на 30% естественным путём...
Сложно сказать, никто не имеет понятия сколько там людей сейчас проживает, поэтому не с чем сравнивать.
На самом деле также очень интересно, что с населением Украины в целом происходит, и почему много лет не проводится перепись населения.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 00:21
freeze
Ещё интересно почему наши можновладци не используют референдум, чтобы лучше легитимизировать некоторые решения. Ведь хороший инструмент.
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detroytred
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Додано: Нед 16 гру, 2018 00:40
detroytred написав:
freeze
Ещё интересно почему наши можновладци не используют референдум, чтобы лучше легитимизировать некоторые решения. Ведь хороший инструмент.
Боятся, это же очевидно. Подковерные междусобойчики очень предсказуемы для любой власти, и дешевле стоят.
Вы можете представить, чтобы у нас в здравом уме хоть один выбранный правитель заявил вот такое:
Новый президент Мексики избран на шесть лет. Однако он пообещал уже через через два половиной года провести референдум о доверии к себе, и в зависимости от его результатов, принять решение: остаться или уйти.
Тут такие интриги плетут, чтобы хотя бы еще на несколько месяцев задержаться у власти )
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Додано: Нед 16 гру, 2018 01:20
freeze написав:
Оранжевый-хит сезона написав:А никто не думал о том что через 5 лет население донбаса сократится на 30% естественным путём...
Сложно сказать, никто не имеет понятия сколько там людей сейчас проживает, поэтому не с чем сравнивать.
На самом деле также очень интересно, что с населением Украины в целом происходит, и почему много лет не проводится перепись населения.
Я так понял, что всё в холостую...
Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 01:26
Kudrjavuy написав:
Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,....
Без понятия, тут такие мнения публикуются - от половины населения потеряли до постов тупых ботов песокотов, что всё настолько прекрасно, что благодать на них нисходит с наступлением мультиоргазма.
Не знаю кому верить. Взяли бы и посчитали, и все вопросы бы снялись.
Я думаю, что в целом трагедия с обезлюдиванием имеет место быть, но масштабы этого преувеличены. Ну, может быть на западе Украины, действительно многие поуезжали, но в остальных регионах не все так плохо.
Хотя лет за 50-70 население явно сократится наполовину, если муслимских мигрантов не призовем на помощь.
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freeze
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Додано: Нед 16 гру, 2018 01:48
freeze написав: Kudrjavuy написав:
Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,....
Без понятия, тут такие мнения публикуются - от половины населения потеряли до постов тупого бота песокота, что в его селе черниговском невозможно проехать от дорогих машин, все дороги забиты до страшных пробок. Не знаю кому верить. Взяли бы и посчитали, и все вопросы бы снялись.
30% - это шестидесятники.
Но 50% готовы вернуться ...
Вы даже не можете себе представить, сколько разбрелось по всему миру.
Но с совковых времён здесь Воровская власть спонсированная КМУ(в частности пардон за подробности).
И того, кто бы, что бы , где бы не заявлял - здесь идёт насильно навязанный обратный процесс. Де, де, де,...- деиндустриализации, де***. К тому же это не "Война" - причины её я уже называл. Население побежало ... с ещё большим количеством направлений.
Речь не в "машинах" - речь в ликвидации ОТ, ликвидации комфортной среды, и только по причине выгоды. Машина и должна быть не "дорогой", а "комфортной" - или как можно ежедневно выдержать соточку туда и назад, во все поры года.
Причина куда банальная даже в таких условиях - и всё равно вся деятельность направленная на благо принудительно уничтожается. Не поверите(это как пример внешний результата), недострои, развалины стоят с 90-92го. Даже частный сектор - причины то же указывал - Е.Л.Звягильский - "бизнес", в принципе тогда вся Украина "влетела".
А дале по накатанному.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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