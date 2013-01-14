Додано: Вів 18 гру, 2018 22:36

Продовжимо

Приклад з сумами в мільярди...

Прийняті сьогоднішеьою владою рішення про не випуск аліментщиків за кордон . тільки в цьому році збільшив суми виплат аліментів з 2 до 4 млрд грн....

Хтось чув широку кампанію по цьому питанню ?

Ніхто... , а для матерів цих 2 млрд ой як не зайві...



Тому

Якщо високопосадовці типу Лагард говорять про 2% втрат світової економіки--- то це говорить про 2% , а не про 75%

А те що деякі неадеквати ( проплачені чи по покликанню) розганяють хай по цьому питанню - так це тому що вони хочуть жити так і там де жили 30 років тому. тобто в совку . а філією совка на сьогоднішній день є педерація з пуйлом, тому

Проголосивши метою боротьбу з корупцією і не отримавши результатів у вигляді покращення життя ( а які результати можна отримати якщо на боротьбу витратиться більше ніж отримається) дуже легко звинуватити існуючу владу у відсутності результатів і плавно перекласти на неї звання даху для корупціонерів..

Все- ідеально-красиво-ефективно...



Тільки в мене запитання

Чи хочуть тутешні читачі з дописувачами завтра опинитись в совку...

Якщо не хочуть - то чи розуміють вони що заклики на боротьбу з вітряними млинами - не приведуть до результату...



Одне мене тільки дивує

Те що різні шляшки/коси/вілкули/бойки/рабіновичі - кричать на кожному кроці про корупцію - мені зрозуміло

Мені не зрозуміло , чому я тут один віддуваюсь за всю владу . яка набагато краще від мене і з реальними цифрами може показати шкоду від корупції+основних вигодонабувачів...

Я наприкла впевнений що основним вигодонабувачем корупційних дій посадовців НБУ часів бандюковича по штучному стримуванні курсу доллара - є мешканці України які внаслідок заниженого курсу змогли купити дешевше імпортні товари..

Тобто бандюкович тримав курс щоб друкувати гривню і за неї купити більшедоларів по 8

населення в той самий час купувало імпортні авто, телевізори і так далі

Тому можна легко порівняти суму споживчого імпорту за 2010-2013 і суму в 3-5 млрд доларів вкрадених бандюковичем з командою.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників