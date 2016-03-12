Украинцы уже собрались в Европу за большой ЗП

Додано: Чет 12 чер, 2014 06:37

Случайно разговорился, в электричке, с молодым человеком о том и сем. Он уже собирается, в следующем году ехать на заработки в Германию. Он по профессии юрист, но тут мало платят, а вот там. А тут, еще наш президент сказал, что со следующего года будет безвизовый режим с ЕС. Я не стал его разубеждать, что безвизовый режим это только для туристов. Мало того, теперь Украина будет вместе с ЕС бороться с нелегальными гастарбайтерами с Украины. Для работы в ЕС и при безвизовом режиме, будет нужна трудовая виза, как и сейчас. Зачем, человеку разрушать мечту. Тем более, что он так хочет получать 5 тыс. евро. А именно столько платят в Германии. Потому, что там честные люди, а у нас одни жулики и олигархи. Но, вот биометрический паспорт он делать не будет. Потому, что это только в гестапо отпечатки пальцев снимают. Это преступление против украинцев. Как. можно у честного человека требовать, чтобы он свои отпечатки пальцев оставлял кому попало. А что, если в милиции возьмут и случайно его отпечатки сверять. Это жуть.. Короче забавная получались беседа...



Я понимаю, что люди всегда хотят лучшей жизни. И разговоры о том, что там платят тысячи долларов или евро, всегда кружат голову, не только молодым юристам. Многие и мои одногодки уверены, что Майдан спас безвизовый режим для Украины. И что теперь, когда будет безвизовый режим, можно будет без виз ездить на заработки в ЕС. А там денег очень много. И эти европейцы только и ждут, чтобы заплатить честному украинцу, который имеет фотку с Майдана. А значит он за Европу.



Если серьезно. Польша действительно собирается заключить договор о трудовой иммиграции. Из Польши многие поляки уехали на работу в Англию и США. И Польша действительно заинтересована в дешевой рабочей силе. И Украине вполне подходит. Если заключат это соглашение, обещают квоты на профессии для украинцев. Это прежде всего рабочие профессии. У них и своих юристов хватает. Но, что касается сезонных с/х рабочих, работников для стройки и особенно работников для торговых заведений и общественного питания, то Польша действительно готова принять десятки тысяч, а может и сотни тысяч украинцев. Это будет легальная работа. Соответственно, эти работники будут и платить налоги, но и будут пользоваться социальной защитой, как и поляки. Вот это будет действительным подарок Польши украинцам за поддержку Майдана.



Возможно, что аналогичное соглашение удастся заключить со Словакией, Венгрией, Болгарией и даже Румынией, Македонией. В будущем можно будет попробовать найти общий язык и Испанией и Португалией, но когда там снизится безработица. Сейчас при безработице в 20%, даже не стоит пытаться договариваться с этими странами. Что же касается Германия, Франция а тем более Скандинавские страны, даже не стоит пытаться. Там очень сильные профсоюзы и они просто не позволят заключить такие соглашения с Украиной. Им не нужна конкуренция на рынке труда.



Ну, что же ждем 1 января 2015 года. И ай, да на лыжи в Австрию или хотя бы в Словакию..