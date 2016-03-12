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Украинцы уже собрались
в Европу за большой ЗП

Украинцы уже собрались в Европу за большой ЗП
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Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2014 06:37

Украинцы уже собрались в Европу за большой ЗП

Случайно разговорился, в электричке, с молодым человеком о том и сем. Он уже собирается, в следующем году ехать на заработки в Германию. Он по профессии юрист, но тут мало платят, а вот там. А тут, еще наш президент сказал, что со следующего года будет безвизовый режим с ЕС. Я не стал его разубеждать, что безвизовый режим это только для туристов. Мало того, теперь Украина будет вместе с ЕС бороться с нелегальными гастарбайтерами с Украины. Для работы в ЕС и при безвизовом режиме, будет нужна трудовая виза, как и сейчас. Зачем, человеку разрушать мечту. Тем более, что он так хочет получать 5 тыс. евро. А именно столько платят в Германии. Потому, что там честные люди, а у нас одни жулики и олигархи. Но, вот биометрический паспорт он делать не будет. Потому, что это только в гестапо отпечатки пальцев снимают. Это преступление против украинцев. Как. можно у честного человека требовать, чтобы он свои отпечатки пальцев оставлял кому попало. А что, если в милиции возьмут и случайно его отпечатки сверять. Это жуть.. Короче забавная получались беседа...

Я понимаю, что люди всегда хотят лучшей жизни. И разговоры о том, что там платят тысячи долларов или евро, всегда кружат голову, не только молодым юристам. Многие и мои одногодки уверены, что Майдан спас безвизовый режим для Украины. И что теперь, когда будет безвизовый режим, можно будет без виз ездить на заработки в ЕС. А там денег очень много. И эти европейцы только и ждут, чтобы заплатить честному украинцу, который имеет фотку с Майдана. А значит он за Европу.

Если серьезно. Польша действительно собирается заключить договор о трудовой иммиграции. Из Польши многие поляки уехали на работу в Англию и США. И Польша действительно заинтересована в дешевой рабочей силе. И Украине вполне подходит. Если заключат это соглашение, обещают квоты на профессии для украинцев. Это прежде всего рабочие профессии. У них и своих юристов хватает. Но, что касается сезонных с/х рабочих, работников для стройки и особенно работников для торговых заведений и общественного питания, то Польша действительно готова принять десятки тысяч, а может и сотни тысяч украинцев. Это будет легальная работа. Соответственно, эти работники будут и платить налоги, но и будут пользоваться социальной защитой, как и поляки. Вот это будет действительным подарок Польши украинцам за поддержку Майдана.

Возможно, что аналогичное соглашение удастся заключить со Словакией, Венгрией, Болгарией и даже Румынией, Македонией. В будущем можно будет попробовать найти общий язык и Испанией и Португалией, но когда там снизится безработица. Сейчас при безработице в 20%, даже не стоит пытаться договариваться с этими странами. Что же касается Германия, Франция а тем более Скандинавские страны, даже не стоит пытаться. Там очень сильные профсоюзы и они просто не позволят заключить такие соглашения с Украиной. Им не нужна конкуренция на рынке труда.

Ну, что же ждем 1 января 2015 года. И ай, да на лыжи в Австрию или хотя бы в Словакию..
Александр_Охрименко
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2014 06:37

Re: Украинцы уже собрались в Европу за большой ЗП

Некоторые наши люди уже собрались в ЕС за большой ЗП. А Вы чего тут сидите
Александр_Охрименко
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2014 08:13

Re: Украинцы уже собрались в Европу за большой ЗП

  Александр_Охрименко написав:И эти европейцы только и ждут, чтобы заплатить честному украинцу, который имеет фотку с Майдана. А значит он за Европу.

:) Грустно, но точно.
mortimer
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2014 08:39

  Александр_Охрименко написав:Некоторые наши люди уже собрались в ЕС за большой ЗП. А Вы чего тут сидите

Потому что "гривна сильна как никогда", правда г-н иксперд? :shock:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2014 09:15

Прохожий А при чем тут гривна.Вы текст внимательно читали. Явно не читали. Зато написали,глупость и радуетесь.. своей гениальности
Может действительно Вам нужно ТУда. чтобы поумнеть немного
Александр_Охрименко
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:07

Посмотрим, что будет после окончания войны. Думаю, что многие останутся там, в Европе. Особенно та прослойка населения, которая не имела материальных ценностей в Украине или те, кто не привязан к месту жительства, к примеру, айтишники. Но многие на энтузиазме и захотят вернуться, чтобы восстанавливать города и страны. Но из знакомых многие считают, что скоро мир станет более открытым, в том числе для нас, они мечтают, что и виза в англию для украинцев тоже будет больше не нужна. Конечно, страна-изгой такой и останется.
Карусель
 
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