Додано: Суб 30 тра, 2026 16:32

Не в чистому - були ж витрати на покупку. Договір продажу зіставити з договором на покупку - залишиться лише приріст капіталу, а там не так і багато вийде.



Второе. О любом счете с балансом в 10+ куе надо информировать американскую налоговую.Третье.О всех поступлениях надо информировать американскую налоговую.Четвертое.Нельзя в жизни избежать 2-х вещей - смерти и уплаты налогов.

Ну це ви щось перегибаєте:) (я не про те, що це реальні законодавчі норми, а про те, що цього дійсно треба дотримуватись). Сильно ж вас (всіх американців) налякали "всемогутністю" американської податкової. Внушили, що це так. Але ж це не так...

1. Большей частью, недвижимость была не куплена, а инвестирована в начале 00-х. В начале бурного роста, поэтому доля вложенных средств была относительна невелика. Суммы на отделку больше, чем сумма контракта, но те чеки что и были - выгорели. Есть таблички в Экселе, но не уверен, что они прокатят. К тому-же контракты и покупки были в гривнах, курс менялся, в табличках это все учтено, но это мои записи, им не будут верить.2. Всемогущество в сборе информации американской налоговой не особо афишируется. Но, во-первых, у меня была возможность в этом когда-то, задолго до эмиграции, в этом убедиться. Во-вторых, у меня есть веские основания полагать что она доже больше, чем принято думать. В качестве намека, ИНН работает так-же как ССН. В эмиграционном процессе, США запрашивает ИНН и мониторинговая система инн открыта для США.Те, кто думает, что может нажухать американскую систему, очень горько жалеют, когда понимают, что ошибались.Аль Капоне был одним из них.Есть уровень когда система знает, но закрывает глаза ибо нет смысла мелочами заниматься. Есть уровень когда она следит, но ничего не делает. И есть уровень, когда она уже включается.И есть реперные точки, когда даже небольшие прегрешения могут стать критичными.В такие моменты "вдруг" всплывает все - и мелкое и не самое мелкое.Самый лучший способ избежать проблем - не создавать их.Это не так и сложно. Просто все делать по правилам. Только не всегда правила можно выполнить и тогда лучше не делать вовсе. Чем я и занимаюсь в плане продажи недвижимости - не продаю потому как это пока невозможно сделать прозрачно и понятно для американской налоговой.