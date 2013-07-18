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Куди реально
поступити вчитися

Куди реально поступити вчитися
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:41

Re: Куди реально поступити вчитися

Профессию нужно выбирать ту, которая нравится, чтобы в дальнейшем работать по специальности.
ИгорьДжуба
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 01:54

  Need Fx написав:интересно обучиться валютному трейдингу, то-есть на форекс-трейдера.

Возможно вопрос предполагал полезность профессии.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:16

ДПУ

Наш студент став членом галузевої експертної ради https://dpu.edu.ua/novyny/student-dpu-stav-chlenom-haluzevoi-ekspertnoi-rady. Приходь в Державний податковий університет.
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