Куди реально поступити вчитися
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:41
Профессию нужно выбирать ту, которая нравится, чтобы в дальнейшем работать по специальности.
ИгорьДжуба
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Додано: Чет 24 лют, 2022 01:54
Need Fx написав:
интересно обучиться валютному трейдингу, то-есть на форекс-трейдера.
Возможно вопрос предполагал полезность профессии.
tfkzpm2
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Додано: Сер 08 січ, 2025 17:16
Наш студент став членом галузевої експертної ради
https://dpu.edu.ua/novyny/student-dpu-stav-chlenom-haluzevoi-ekspertnoi-rady
. Приходь в Державний податковий університет.
link2
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