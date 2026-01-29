Shaman
Вы внимательно читаете мои посты.
Может, и не внимательно, но читаете и цепляетесь к каждому посту.
Но с каждым разом всё больше похоже, что просто троллите.
Я ни за кого не вболіваю в этой войне. Это не наша война. И к нам имеет только косвенное отношение. Правда, эта война ухудшает наше положение. Эта война - ошибка США и Израиля. Её не надо было начинать.
Прошлогодние бомбардировки ядерных объектов, вероятно, были оправданы. Это была эффективная (надеюсь) и эффектная, но короткая операция. Сегодняшняя война в таком формате, как она идёт, вредна и последствия, скорее всего будут отрицательные.
Дальше вы, как обычно, врёте: "не так давно ви мені заперечували саме існування цих 15 пунктів - джерела бач не ті". Я не заперечував існування, а заперечував то, что они именно такие, как здесь писали. И они-таки до сих пор не опубликованы.
А то, что вы пишете: "це Іран сказав, що за основу перемовин взяті іранські пункти? а США про це знає?", - так это сказал не я, а Трамп, и я в ночном посте приводил цитату: "Трамп заявил, что предложение Ирана представляет собой «работоспособную основу». Ещё и выделил жирным шрифтом.
Вот скажите, какой смысл с вами разговаривать и терять время, если вы работаете под дурачка?
Припущень о ядерной программе у меня нет. Какие-то ограничения будут, но какие именно, сказать не возьмусь. Но на ограничения ядерной программы Иран соглашался и на переговорах перед войной и этого никто не отрицал. Проблема была в ракетной программе. То, что сегодня Иран согласится от неё отказаться, сильно сомневаюсь. Разве что согласится на ограничения по дальности.
Я не слышал о том, что Иран хочет "контролювати Ормузьку протоку ... під соусом компенсації на відновлення". Они, насколько вижу, требуют "котлеты отдельно, а мухи отдельно" - "контролювати протоку" само собой, компенсацию за разрушения - само собой.
Оплата за прохождение пролива - прямое нарушение международных законов. Насколько знаю, никто, ни одна страна в мире не берёт плату за проливы. Это не Суэцкий канал, который построен людьми и требует постоянного ухода за ним.
Особенно умилило ваше: "надто жирно й не відповідає статусу Ірану. мені сподобалась пропозиція США - гроші збирайте - але половину - нам". Т.е., по-вашему, для распоряжения проливом надо иметь "статус". Был бы у Ирана "статус", то уж ладно?
А то, что вам "сподобалась пропозиція США", меня не удивляет. Зарабатываете баллы на грин-карту?
Какое отношение США имеют к Ормузскому проливу? Кроме "статусу"? Вы точно ещё не гражданин США и не активист MAGA? Да ещё и с имперскими замашками.
"гарантії прості - перестаньте погрожувати Ізраілю, й ніхто Іран чіпати не буде" - детский сад. Вы серьёзно считаете, что США ввязались в эту войну ради защиты Израиля? Даже не смешно.
"Японії та Німеччині в 45 році" ограничили вооружения после поражения и полной и безоговорочной капитуляции. С Ираном такого пока что нет.
"його позиція дуже хитка" - очередная ваша ошибка. Благодаря возможности заблокировать Ормузский пролив (а они убедились в эффективности этой меры) у них позиции очень неплохие. Ещё неделя-две блокировки и 150 долларов за бочку было бы нормальной ценой.
А то, что их обстреляют... А если они в ответ ударят по нефтепромыслам и нефтепереработке? А возможности у них есть и этого боятся. Последствия будут для всего мира... В отличие от наших ударов по РФ. Тоже, конечно, важно, но сравнивать не приходится.
А если не "нищити ані електростанції, ані іншу інфраструктуру", то что ещё остаётся США и Израилю? Пытаться и дальше выбивать верхушку? Как видим, это не много дало. И сейчас это будет намного сложнее. По признаниям США и Израиля подготовка первых, очень успешных ударов заняла не дни и даже не недели, а месяцы. Сегодня это будет ещё сложнее. Для выборов сына Хаменеи они даже отказались от принятого обычая собираться вместе.
"погроза Ормузької протоки - США та Ізраілю від цього не холодно, ні жарко" - ну да, рост цен на нефть и, следовательно, на бензин, дизель, авиатопливо это, конечно, мелочи.
Я уж не говорю о том, что "почему-то" начались проблемы с алюминием, с гелием, крайне необходимым для высокотехнологичных отраслей, с чем-то там ещё. Понятно, что "не обычному экономисту" это всё не известно и не интересно.
А насчёт Китая... Вы не слышали о том, что вчера резолюцию Совбеза ООН заблокировали. Кто бы вы думали? Китай и РФ. Это при том, что её сильно смягчили по сравнению с начальным вариантом и убрали требование и разрешение применить силу для разблокировки пролива.
Думал ещё ответить на ваш
, но вы знаете, мне в 3 часа спать хочется. а не отвечать на вот такое. Когда ошибка в каждом предложении.
