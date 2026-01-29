Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 23:50

  candle645 написав:Але в наведеній статті, і навіть в її заголовку "Працівник ТЦК шантажував" - йдеться саме про шантаж, а зовсім не про те що жертва злочину комусь дала хабаря.

Я, конечно, сильно придираюсь, но меня в статье смутил один момент:
Як встановило досудове слідство, у грудні минулого року підозрювані безпідставно внесли до інформаційної системи «Оберіг» дані про нібито неявку студента за викликом до ТЦК, попри те, що він мав законне право на відстрочку від призову.

Возникает вопрос, была ли оформлена должным образом отсрочка? Многие попадаются на том, что считают, что вхождение в группу отсрачиваемых даёт отсрочку автоматически. А это не так. Котируется только отсрочка, а не право на ее получение.
Более того, даже наличие отсрочки не избавляет от обязанности являться в ТЦК по повестке.
Т.о. Я не могу исключить переквалификации дела с шантажа на взяточничество.
Впрочем, оправдания взяточничеству я тоже не нахожу. ур** остаются ур**.
Сибарит
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 23:57

  candle645 написав:Працівник ТЦК шантажував студента фальшивкою про розшук
В одному з районних ТЦК та СП міста Миколаєва викрили військовослужбовця та його спільника, які шантажували студента одного з вишів фальшивим повідомленням про розшук. При цьому вони обіцяли вирішити «проблему» за 500 доларів США.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановило досудове слідство, у грудні минулого року підозрювані безпідставно внесли до інформаційної системи «Оберіг» дані про нібито неявку студента за викликом до ТЦК, попри те, що він мав законне право на відстрочку від призову.


Але звісно все це ІПСО від Телемарафону...

Так, це відбувається на рівні держави. По-перше, не існує жодного "розшуку ТЦК", але представники держави дозволяють собі про це говорити і оголошувати громадян "у розшук". По-друге, точно й невідомо скільки сотен тисяч чи мільйонів чоловіків жодних повісток і не отримували, але все одно знаходяться "у розшуку", і держава шантажує їх штрафами, блокуванням рахунків і т.д. По-третє, ці "розшуки" ніхто не скасовує автоматично через 90 днів, коли спливає термін давності начебто адміністративного порушення (хоча і повинні), і чоловікам доводиться звертатися до суду.

Хтось дуже вдало вигадав цю схему з "розшуком". Звучить суворо, начебто людина щось порушила; як і з "ухилянтами", коли кожен сам вигадує що це слово означає, а в законі взагалі про це згадки немає.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 00:51

  Shaman написав:...........
на поточний момент, після всього того, що ми зараз знаємо. а саме повний безпредел влади з українськими інкасаторами, й спроби якось викрутитися. коли виявляться керівники Угорщини на підтанцовці в Раші - то це офіційна позиція цих діячів, а після виборів все це взагалі може бути кваліфіковане, як перевищення повноважень в кращому випадку.
Что будет поле выборов, будет видно.
Ничего нового о тех событиях мы не узнали. Или у вас есть какие-то новые доказательства, опровергающие венгерские обвинения?
Я не думаю, что там действительно были какие-то левые дела с нашей стороны, но и доказательств, что венгерские обвинения лживы, у меня нет.
Если у вас есть, приведите.

які дуже схоже добре обізнані, як саме підкупають чиновників. звідки такі пізнання? може вони ще й знають, скільки коштують прем'єр-міністр та міністр МЗС? ;)
Может, и так.
Но, во-первых, это проблемы венгров. Пусть они ими и занимаются.
Во-вторых, доказательств у вас нет. А, значит, и говорить не о чем.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 02:27

Shaman
Вы внимательно читаете мои посты.
Может, и не внимательно, но читаете и цепляетесь к каждому посту.
Но с каждым разом всё больше похоже, что просто троллите.
Я ни за кого не вболіваю в этой войне. Это не наша война. И к нам имеет только косвенное отношение. Правда, эта война ухудшает наше положение. Эта война - ошибка США и Израиля. Её не надо было начинать.
Прошлогодние бомбардировки ядерных объектов, вероятно, были оправданы. Это была эффективная (надеюсь) и эффектная, но короткая операция. Сегодняшняя война в таком формате, как она идёт, вредна и последствия, скорее всего будут отрицательные.
Дальше вы, как обычно, врёте: "не так давно ви мені заперечували саме існування цих 15 пунктів - джерела бач не ті". Я не заперечував існування, а заперечував то, что они именно такие, как здесь писали. И они-таки до сих пор не опубликованы.
А то, что вы пишете: "це Іран сказав, що за основу перемовин взяті іранські пункти? а США про це знає?", - так это сказал не я, а Трамп, и я в ночном посте приводил цитату: "Трамп заявил, что предложение Ирана представляет собой «работоспособную основу». Ещё и выделил жирным шрифтом.
Вот скажите, какой смысл с вами разговаривать и терять время, если вы работаете под дурачка?
Припущень о ядерной программе у меня нет. Какие-то ограничения будут, но какие именно, сказать не возьмусь. Но на ограничения ядерной программы Иран соглашался и на переговорах перед войной и этого никто не отрицал. Проблема была в ракетной программе. То, что сегодня Иран согласится от неё отказаться, сильно сомневаюсь. Разве что согласится на ограничения по дальности.
Я не слышал о том, что Иран хочет "контролювати Ормузьку протоку ... під соусом компенсації на відновлення". Они, насколько вижу, требуют "котлеты отдельно, а мухи отдельно" - "контролювати протоку" само собой, компенсацию за разрушения - само собой.
Оплата за прохождение пролива - прямое нарушение международных законов. Насколько знаю, никто, ни одна страна в мире не берёт плату за проливы. Это не Суэцкий канал, который построен людьми и требует постоянного ухода за ним.
Особенно умилило ваше: "надто жирно й не відповідає статусу Ірану. мені сподобалась пропозиція США - гроші збирайте - але половину - нам". Т.е., по-вашему, для распоряжения проливом надо иметь "статус". Был бы у Ирана "статус", то уж ладно? :)
А то, что вам "сподобалась пропозиція США", меня не удивляет. Зарабатываете баллы на грин-карту? :)
Какое отношение США имеют к Ормузскому проливу? Кроме "статусу"? Вы точно ещё не гражданин США и не активист MAGA? Да ещё и с имперскими замашками.
"гарантії прості - перестаньте погрожувати Ізраілю, й ніхто Іран чіпати не буде" - детский сад. Вы серьёзно считаете, что США ввязались в эту войну ради защиты Израиля? Даже не смешно.
"Японії та Німеччині в 45 році" ограничили вооружения после поражения и полной и безоговорочной капитуляции. С Ираном такого пока что нет.
"його позиція дуже хитка" - очередная ваша ошибка. Благодаря возможности заблокировать Ормузский пролив (а они убедились в эффективности этой меры) у них позиции очень неплохие. Ещё неделя-две блокировки и 150 долларов за бочку было бы нормальной ценой.
А то, что их обстреляют... А если они в ответ ударят по нефтепромыслам и нефтепереработке? А возможности у них есть и этого боятся. Последствия будут для всего мира... В отличие от наших ударов по РФ. Тоже, конечно, важно, но сравнивать не приходится.
А если не "нищити ані електростанції, ані іншу інфраструктуру", то что ещё остаётся США и Израилю? Пытаться и дальше выбивать верхушку? Как видим, это не много дало. И сейчас это будет намного сложнее. По признаниям США и Израиля подготовка первых, очень успешных ударов заняла не дни и даже не недели, а месяцы. Сегодня это будет ещё сложнее. Для выборов сына Хаменеи они даже отказались от принятого обычая собираться вместе.
"погроза Ормузької протоки - США та Ізраілю від цього не холодно, ні жарко" - ну да, рост цен на нефть и, следовательно, на бензин, дизель, авиатопливо это, конечно, мелочи. :) Я уж не говорю о том, что "почему-то" начались проблемы с алюминием, с гелием, крайне необходимым для высокотехнологичных отраслей, с чем-то там ещё. Понятно, что "не обычному экономисту" это всё не известно и не интересно.
А насчёт Китая... Вы не слышали о том, что вчера резолюцию Совбеза ООН заблокировали. Кто бы вы думали? Китай и РФ. Это при том, что её сильно смягчили по сравнению с начальным вариантом и убрали требование и разрешение применить силу для разблокировки пролива.

Думал ещё ответить на ваш viewtopic.php?p=5947475#p5947475, но вы знаете, мне в 3 часа спать хочется. а не отвечать на вот такое. Когда ошибка в каждом предложении.
Слишком много времени теряю на вас. И совершенно бесполезно.
Уже говорил - повышайте свой уровень. Просто не интересно опровергать детсадовские аргументы.

Так же, как нет смысла возражать buratinyo с его личными фантазиями, на которые "ссылок не будет". А какие могут быть ссылки на фантазии? Разве что на такого же фантазёра, если такие существуют.
