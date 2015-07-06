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Какие банки выдают бесплатные
кредитки с грейс-периодом?

Какие банки выдают бесплатные кредитки с грейс-периодом?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2017 18:15

  Faceless написав:
  dude написав:Vint
Не дают таки фопам. Был в отделении сегодня. Даже б5 не дают, не говоря о лимите по ВК. Так и буду с дебетовой ВК жить

ФОПам Б5 под рефинанс дают

Ну я в анкете писал, что у меня есть кредитка ПБ с использованным наполовину лимитом. Может это повлияло.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2017 23:09

  dude написав:Faceless ,
что такое под рефинанс?

Это значит - на погашение существующего кредита (или кредитной карты). Тогда при согласовании лимита, сразу делают погашение с новой кредитки Б5 того кредита, который рефинансируется (указываете реквизиты). И все. Фактически ту кредитку, которую рефинансировали, можете и не закрывать. Единственное неудобство - чтобы началь пользоваться грейсом, надо Б5 обратно погасить в ноль.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2017 10:18

Re: Какие банки выдают бесплатные кредитки с грейс-периодом?

  guntherhouse777 написав:Дебетный Макс от скунса: 3% КБ- крольналог на все, кроме гастрономов. Чек мин. 100 грн.

Не на всё, оплата наложки на новой почте идёт по МСС 9402, который у форварда в исключениях и по этим операциям кешбека они не наливают совсем.
А вот конкорд наливает 1% кешбек и ещё 12% на остаток (коих у МАХ-а, совсем нет)
Так что стоит проверить МСС своих торговых точек на наличие оных в "блэк-листе" скунса.
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2017 21:39

  HackStock написав:оплата наложки на новой почте идёт по МСС 9402, который у форварда в исключениях и по этим операциям кешбека они не наливают совсем.

Это только для терминалов примата. Чаще всего там стоят и терминалы Ощадбанка, у которых совсем другой MCC 4214.

  HackStock написав:А вот конкорд наливает 1% кешбек и ещё 12% на остаток (коих у МАХ-а, совсем нет)

Да ну? Вот зачем говорить, даже не ознакомившись с первоисточником? 14% там: http://www.forward-bank.com/ru/cards/au ... view-gold/

Поэтому сравнивать 1% и 3% как бы...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 жов, 2017 09:57

Re: Какие банки выдают бесплатные кредитки с грейс-периодом?

  Vorlon написав:Да ну? Вот зачем говорить, даже не ознакомившись с первоисточником? 14% там:

Я говорил про обычную, а не голд http://www.forward-bank.com/ru/cards/vi ... rview-max/
Голд не интересен абонплатой 10 грн в месяц
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 жов, 2017 12:28

  Faceless написав:
  dude написав:Faceless ,
Это значит - на погашение существующего кредита (или кредитной карты). Тогда при согласовании лимита, сразу делают погашение с новой кредитки Б5 того кредита, который рефинансируется (указываете реквизиты). И все. Фактически ту кредитку, которую рефинансировали, можете и не закрывать. Единственное неудобство - чтобы началь пользоваться грейсом, надо Б5 обратно погасить в ноль.

Спасибо
Это даже для мена слишком хлопоно:) Буду ВК интернетами из лосей выводить.
dude
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:30

Re: Какие банки выдают бесплатные кредитки с грейс-периодом?

От и заканчивается акция по кешбеку от универсала.
Кто может подсказать где самый большой процент кешбека по супермаркетам?
Меньше 2% не интересует так как есть карта от аллы эко-максимум.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:14

Re: Какие банки выдают бесплатные кредитки с грейс-периодом?

mephala написав:От и заканчивается акция по кешбеку от универсала.
Кто может подсказать где самый большой процент кешбека по супермаркетам?
Меньше 2% не интересует так как есть карта от аллы эко-максимум.

Думаете не продлят?
Больше в тас по выходным дням.
Aps
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