Какие банки выдают бесплатные кредитки с грейс-периодом?

Это значит - на погашение существующего кредита (или кредитной карты). Тогда при согласовании лимита, сразу делают погашение с новой кредитки Б5 того кредита, который рефинансируется (указываете реквизиты). И все. Фактически ту кредитку, которую рефинансировали, можете и не закрывать. Единственное неудобство - чтобы началь пользоваться грейсом, надо Б5 обратно погасить в ноль.
guntherhouse777 написав:Дебетный Макс от скунса: 3% КБ- крольналог на все, кроме гастрономов. Чек мин. 100 грн.
Не на всё, оплата наложки на новой почте идёт по МСС 9402, который у форварда в исключениях и по этим операциям кешбека они не наливают совсем. А вот конкорд наливает 1% кешбек и ещё 12% на остаток (коих у МАХ-а, совсем нет) Так что стоит проверить МСС своих торговых точек на наличие оных в "блэк-листе" скунса.
dude написав:Faceless , Это значит - на погашение существующего кредита (или кредитной карты). Тогда при согласовании лимита, сразу делают погашение с новой кредитки Б5 того кредита, который рефинансируется (указываете реквизиты). И все. Фактически ту кредитку, которую рефинансировали, можете и не закрывать. Единственное неудобство - чтобы началь пользоваться грейсом, надо Б5 обратно погасить в ноль.
Спасибо Это даже для мена слишком хлопоно:) Буду ВК интернетами из лосей выводить.
mephala написав:От и заканчивается акция по кешбеку от универсала. Кто может подсказать где самый большой процент кешбека по супермаркетам? Меньше 2% не интересует так как есть карта от аллы эко-максимум.
Думаете не продлят? Больше в тас по выходным дням.