|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:50
Набросал так набросал, кингкоговца на него нет
Прага точно не хуже Афин, а оптимальная влажность 40-60%
Согласиться можно только про 45 параллель. Но если выбирать между 40 и 50, я выберу последнюю
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:55
fox767676 написав:
Набросал так набросал, кингкоговца на него нет
Прага точно не хуже Афин, а оптимальная влажность 40-60%
Согласиться можно только про 45 параллель. Но если выбирать между 40 и 50, я выберу последнюю
И будешь видеть там солнце раз в неделю
Прага зимой такое же промозглое дерьмо как и Киев
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:01
2587715 написав:
И будешь видеть там солнце раз в неделю
каждому свое
если чернявенький, то можно и в тропики
у меня полеско-балтийский фенотип, Киев как самая северная точка ок, и Болгария с Хорватией как самые южные
т.е между 50 и 42 широтой
а кипр, например, только самая последняя неделя бархатного сезона когда летают чартеры и то сгораю
Как там жить круглодично , включая лето - хз.
Несколько лет был свидетелем ажиотажа пляжного сезона 30 сентября в Гидропарке
Это в Хорватии не всегда получается
Тут Киев намного лучше многих европейских городов
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 27 жов, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:12
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Це не один датчик:)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36856
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:14
fox767676 написав: 2587715 написав:
И будешь видеть там солнце раз в неделю
каждому свое
если чернявенький, то можно и в тропики
у меня полеско-балтийский фенотип, Киев как самая северная точка ок, и Болгария с Хорватией как самые южные
т.е между 50 и 42 широтой
а кипр например только самая последняя неделя бархатного сезона когда летают чартеры и то сгораю
Как там жить круглодично , включая лето - хз.
несколько лет был свидетелем ажиотажа пляжного сезона 30 сентября в Гидропарке
это в Хорватии не всегда получается
Тут Киев намного лучше многих европейских городов
То если у тебя глаза раскосые - тогда да, а так мы все из Рима, Греции и Византии вышли - это наши исторические широты. Просто нас оттуда выгнали в свое время
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:16
2587715 написав: Faceless написав: Бетон написав:
В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5620
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715
, Бетон
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17275497
|
|
|1380
|6769887
|
|
|3
|80004
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|