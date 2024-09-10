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Finance.ua: Банки особливо зацікавилися обігом грошей...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 19 січ, 2024 03:10
Пропонуємо до обговорення:
Що це означає, з чим пов'язано і що робити, щоб не втратити доступу до коштів
Останнім часом почали з'являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Зокрема, з таким питанням до багатьох клієнтів звернувся monobank.
Дивися повний текст Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів
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D2
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:50
треба брати приклад з наших можновладців -більшу частину статків декларують в кеші (мабудь прийшов час діставати з комори "барсетку" ((( )
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хуторянка
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Додано: Сер 10 лип, 2024 02:43
Можете побути і ви доброю людиною і розповісти,як у вас получилося,бо в мене така ж ситуація з монобанком
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lido4ka1407
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:46
dokavto41 І мені підкажіть, що робити)
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Filis
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:58
Filis написав:dokavto41
І мені підкажіть, що робити)
Добрий день. Рекомендую тему на нашому форумі Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
.
Знайдете багато корисної інформації.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 18 вер, 2024 22:26
Добрий вечір, заблоковано картки, допожете?
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hl_biktop
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:54
Добрий день, шановний користувач!
hl_biktop написав:
Добрий вечір, заблоковано картки, допожете?
Рекомендуємо матеріал Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
З повагою, Ірина
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Ірина_
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