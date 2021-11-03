Додано: П'ят 09 вер, 2016 22:26

Решил поделиться, ибо каждый автовладелец может в такое вляпаться.

Полтава, улица Грушевского (Мотель). Стою на светофоре. Со стоянки сдаёт назад белоснежный Москвич 2141. Я отчаянно жму на клаксон!!! Но увы! Корма данного агрегата бьет мою переднюю правую дверь.

В москвиче дед 1933 года рождения. Говорю: «давай свою страховку, уважаемый», а он мне: «Яку це страхоуку???»… Вот в ЭТОТ момент мне надо было представить, что я въехал в столб, пожать деду руку и ехать по своим делам!

Далее, я позвонил в поддержку Nissan и спросил совета что мне делать. Ответ представителя:

1. «Вызывайте полицию;

2. Сообщите в свою страховую;

3. Делайте независимую экспертизу;

4. Отправляйте копии решения суда и оценки ущерба в «Моторно (транспортное) страховое бюро.»

Полиция приехала через минуту. Я аж обалдел! И СМС-ка прилетела: «заявка № такая-то принята» :)))

Звоню в свою страховую. У меня цивилка в «Княже». Оператор перечисляет вышеперечисленные ниссановские 3 и 4-е пункты.

На следующий день звоню за советом в Полтавское представительство «Княжи», её представитель меня консультирует:

1. Сделать независимою оценку ущерба (представителя "Моторки" в Полтаве нет);

2. МОЖНО ремонтировать машину;

3. Дождаться суда над дедом;

4. Отправить в Моторку по почте копии решения суда и оценки ущерба.

И через две недели будет счастье:)))

Подсказала и независимого оценщика.

Всё так и сделал.

И вот, звонит мне, вроде как, полтавский представитель "Моторки" и назначает встречу, чтобы оценить ущерб полученный мной при ДТП… Услышав, что я сделал независимую экспертизу и уже отремонтировал машину, сказал, что в выплате мне будет отказано, и мне нужно добиваться компенсации у деда через суд…

Независимый эксперт сказал: «не может быть!!!». Представитель «Княжи» мне посочувствовала, посоветовала судиться с МТСБУ и сказала: «у Моторки система такова, что без лоха и жизнь плоха»… мне сразу стало легче:))))))

Выводы:

1. Видите старичка за рулём – уступите ему дорогу!!! Даже если он бл…дь этого не просит!!!

2. МТСБУ - это не та организация которая будет Вам помогать... Их задача - любой ценой не заплатить деньги. Большая ошибка была с ней связываться!!!

3. Сейчас полиция не проверяет у граждан наличие страхового полиса. Зачем эта ОСАГО??? Вряд ли я буду страховаться:)))

Вопрос: в данной ситуации некомпетентны представители "Княжи"??? или "МТСБУ" - мошенники???

Очень жалко деда:((( суд ему присудил: «УСНЕ ЗАУВАЖЕННЯ»…

Всем удачи!

Простите за внимание!

P.S. Сегодня пообщался с представителем отдела урегулирования МТСБУ... надо было тогда сразу жать руку деду:)))