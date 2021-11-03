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Додано: Сер 30 вер, 2015 16:45
Re: Княжа
В нашем случае, Княжа выплатила все до копейки и даже больше по страховке (попали в аварию). Так что лично я плохого сказать о ней ничего не могу.
Додано: П'ят 09 вер, 2016 22:26
Решил поделиться, ибо каждый автовладелец может в такое вляпаться.
Полтава, улица Грушевского (Мотель). Стою на светофоре. Со стоянки сдаёт назад белоснежный Москвич 2141. Я отчаянно жму на клаксон!!! Но увы! Корма данного агрегата бьет мою переднюю правую дверь.
В москвиче дед 1933 года рождения. Говорю: «давай свою страховку, уважаемый», а он мне: «Яку це страхоуку???»… Вот в ЭТОТ момент мне надо было представить, что я въехал в столб, пожать деду руку и ехать по своим делам!
Далее, я позвонил в поддержку Nissan и спросил совета что мне делать. Ответ представителя:
1. «Вызывайте полицию;
2. Сообщите в свою страховую;
3. Делайте независимую экспертизу;
4. Отправляйте копии решения суда и оценки ущерба в «Моторно (транспортное) страховое бюро.»
Полиция приехала через минуту. Я аж обалдел! И СМС-ка прилетела: «заявка № такая-то принята» :)))
Звоню в свою страховую. У меня цивилка в «Княже». Оператор перечисляет вышеперечисленные ниссановские 3 и 4-е пункты.
На следующий день звоню за советом в Полтавское представительство «Княжи», её представитель меня консультирует:
1. Сделать независимою оценку ущерба (представителя "Моторки" в Полтаве нет);
2. МОЖНО ремонтировать машину;
3. Дождаться суда над дедом;
4. Отправить в Моторку по почте копии решения суда и оценки ущерба.
И через две недели будет счастье:)))
Подсказала и независимого оценщика.
Всё так и сделал.
И вот, звонит мне, вроде как, полтавский представитель "Моторки" и назначает встречу, чтобы оценить ущерб полученный мной при ДТП… Услышав, что я сделал независимую экспертизу и уже отремонтировал машину, сказал, что в выплате мне будет отказано, и мне нужно добиваться компенсации у деда через суд…
Независимый эксперт сказал: «не может быть!!!». Представитель «Княжи» мне посочувствовала, посоветовала судиться с МТСБУ и сказала: «у Моторки система такова, что без лоха и жизнь плоха»… мне сразу стало легче:))))))
Выводы:
1. Видите старичка за рулём – уступите ему дорогу!!! Даже если он бл…дь этого не просит!!!
2. МТСБУ - это не та организация которая будет Вам помогать... Их задача - любой ценой не заплатить деньги. Большая ошибка была с ней связываться!!!
3. Сейчас полиция не проверяет у граждан наличие страхового полиса. Зачем эта ОСАГО??? Вряд ли я буду страховаться:)))
Вопрос: в данной ситуации некомпетентны представители "Княжи"??? или "МТСБУ" - мошенники???
Очень жалко деда:((( суд ему присудил: «УСНЕ ЗАУВАЖЕННЯ»…
Всем удачи!
Простите за внимание!
P.S. Сегодня пообщался с представителем отдела урегулирования МТСБУ... надо было тогда сразу жать руку деду:)))
Додано: Чет 15 вер, 2016 11:05
Re: Княжа
ну, как бэ Вас "подвели" операторы Ниссан и Княжей
надо было сразу обращаться и в моторку (трудно было туда звякнуть после КНЯЖей?), что бы те осмотрели авто ДО ремонта
Закон Украины по Автогражданке:
33.3. Водії та власники транспортних засобів, причетних до дорожньо-транспортної пригоди, власники пошкодженого майна зобов'язані зберігати пошкоджене майно (транспортні засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, поки його не огляне призначений страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) представник (працівник, аварійний комісар або експерт), а також забезпечити йому можливість провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобів).
так что МТСБУ в данном примере вполне нормальная организация...
Додано: Сер 18 січ, 2017 09:20
Оформлял страховку в Княжа (не автогражданка). Страховку мне оформили быстро. Смутило то, что заполнили бланк от руки, другие страховые на компе набирают. Ну не это важно. Заплатил за страховку тут же в офисе, но не обратил внимания на пункт "деньги за страховку должны быть внесены до такого-то числа". Мне полис на руки отдали, а чек как подтверждение оплаты не отдали. Я связался с горячей линией, чтоб прояснить ситуацию. После чего мне перезвонили из офиса, где я оформлял с возмущениями, разговаривали так, что типа они мне еще одолжение сделали что оформили страховку и взяли деньги. Типа если мне надо чек, надо было мне идти самому в банк на следующий день, оплачивать по счету. Типа, скажи спасибо, что мы тебе и так оформили страховку. Чек правда выслали на эл. почту.
Основная проблема - это отношение к клиенту, хамский разговор со стороны офиса.
Додано: Суб 15 гру, 2018 00:11
Страхова компанія Княжа це БРЕХУНИ
Застрахував авто в страховій компанії Княжа (Вена іншуренс груп) міні каско . Вкрали авто ціна якого 25000,00 доларів США сума страхівки склала 50000,00грн. шість місяців заставляли різні довідки збирати а в кінці нічого не заплатили (відмовили у виплаті). Нікому не рекомендую страхову компанію Княжа АФЕРИСТИ І БРЕХУНИ!!!!!!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:51
Стався страховий випадок у Польщі. Супровід страхової компанії ніякий, на запитання до якого медичного закладу звернутись, отримали відповідь від страхової, що не можуть зв'язатись з мед. закладом, а в кол центрі взагалі некомпетентні. Хотіли вияснити, який саме документ потрібно для відшкодування медичних послуг, переадресовували з одного "спеціаліста" до другого. Не рекомендую цю компанію особливо хто подорожує за кордон.
Додано: Чет 04 лис, 2021 07:21
Княжа возмещала мне по автогражданке.Из 30 тысяч, что посчитали за ремонт , выплатили 25. Меня устроило. Сначала согласовали сумму, выплатили ее через 3 дня. Имеет значение в каком состоянии машина , были ли раньше ДТП, у меня в этом плане всё норм, машина свежая. Нормально работают, следующую автогражданку оформлю у них.
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