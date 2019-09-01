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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:34

baraka Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).

П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід :mrgreen:
Diego_special
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50

  Diego_special написав:baraka Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).

П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід :mrgreen:


спс, вот так должно быть на мобильном (снял скриншот когда я разлогинен):

Зображення

на десктопе - вход справа вверху
на мобильном - слева вверху надо тыцнуть на 3 горизонтальные линии, откроется менюшка
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:26

кстати, был небольшой затык с менюшкой для мобильных, пофиксили
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:11

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:
  Diego_special написав:baraka Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).

П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід :mrgreen:


спс, вот так должно быть на мобильном (снял скриншот когда я разлогинен):

Зображення

на десктопе - вход справа вверху
на мобильном - слева вверху надо тыцнуть на 3 горизонтальные линии, откроется менюшка

Менюшку бачив, а от вхід знайти не можу. Є тільки кабінет, але там також немає входуЗображенняЗображення


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Diego_special
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:14

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:
  Diego_special написав:baraka Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).

П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід :mrgreen:


спс, вот так должно быть на мобильном (снял скриншот когда я разлогинен):
У мене виглядає таким чином

Зображення

на десктопе - вход справа вверху
на мобильном - слева вверху надо тыцнуть на 3 горизонтальные линии, откроется менюшка
Зображення



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