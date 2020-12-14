Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 01 лис, 2025 19:11
Прохожий написав: kingkongovets написав: pesikot написав:Ще - це район навколо метро "Печерська", бо це похідна назва станції метро від назви району
на місці Печерської площі ще до 1958го була зд станція Печерськ-товарний для обслуговування заводу Арсенал
Печерськ - це все що навколо площі Слави між Дніпром та ЛУ від Кріпосного до Старонаводницької
а ЛУ22 это еще Печерск или уже ипеня?)
це Наводничі
kingkongovets
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:03
Faceless написав: Бетон написав: хоть и формально находится в соотв.районе
А Венік - це Подол
Ха ха.
Це краща аналогія того, що пояснює ККЦ
Бетон
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:09
а ЛУ17 проходит под настоящий Печерск?
у меня там тоже квартирка есть)
Прохожий
