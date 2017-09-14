|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:02
Прохожий написав: flyman написав: sashaqbl написав:
Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних.
через мобілізацію умовнопрадних?
горячих с тындера)))
Хтивий на всі 120 дол
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:24
Прохожий написав: ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)
Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.
согласен!
выковырять бандерлога из бункера -5м и отправить рыть окопы и мыть кабанчики, а доларчика посадить в бункер, он может журнал заполнять опыт уже есть)))
Спочатку вас виковирять. А бандерлог в бункері вже рішить на шо ви придатні журнали писати чи окопну грязь місити. Понятненько?
