Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:34
baraka
Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).
П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід
Diego_special
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50
Diego_special написав: baraka
Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).
П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід
спс, вот так должно быть на мобильном (снял скриншот когда я разлогинен):
на десктопе - вход справа вверху
на мобильном - слева вверху надо тыцнуть на 3 горизонтальные линии, откроется менюшка
baraka
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:26
кстати, был небольшой затык с менюшкой для мобильных, пофиксили
baraka
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:11
baraka написав: Diego_special написав: baraka
Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).
П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід
спс, вот так должно быть на мобильном (снял скриншот когда я разлогинен):
на десктопе - вход справа вверху
на мобильном - слева вверху надо тыцнуть на 3 горизонтальные линии, откроется менюшка
Менюшку бачив, а от вхід знайти не можу. Є тільки кабінет, але там також немає входу
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Востаннє редагувалось
Diego_special
в Чет 13 лют, 2020 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Diego_special
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:14
baraka написав: Diego_special написав: baraka
Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).
П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід
спс, вот так должно быть на мобильном (снял скриншот когда я разлогинен):
У мене виглядає таким чином
на десктопе - вход справа вверху
на мобильном - слева вверху надо тыцнуть на 3 горизонтальные линии, откроется менюшка
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Diego_special
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:10
Diego_special написав:
входу
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если в этой менюшке есть кабинет - то вы уже залогинены
кстати, а что у вас за девайс?
baraka
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:55
baraka Якщо я залогінений то виходить, що фільтру у мене немає, можете подивитись на попередньому фото) Iphone SE
Diego_special
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:51
Diego_special написав: baraka
Якщо я залогінений то виходить, що фільтру у мене немає, можете подивитись на попередньому фото)
Iphone SE
спасибо
смотрите, если я правильно понимаю - вы смотрите первичку. На новостройках нет опции "сохранить фильтр" (а нужна ли она ? Ведь там не так часто меняются новостройки
)
такой фильтр есть только на вторичке, попробуйте пожалуйста оттуда запустить поиск и проверить есть ли там эта опция.
baraka
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:34
baraka
Так, на вторинному все є)
Мерсі
Diego_special
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