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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:11

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:43

  Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров".
У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня)
А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).

Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.


Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем :)

1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ?
2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:50

  vladimir07 написав:baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.


спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?
baraka
 
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  #<1 ... 183184185186
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