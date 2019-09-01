Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:14

  Faceless написав:В рассылке последнее время приходит вместо новой цены $priceTool.format($nb, $currency, 0)


о, спс Faceless, скоро зафиксим
baraka
 
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