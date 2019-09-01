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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:02
аллё, baraka , когда бомбер перестанет тырить объявы о недвижимости с других площадок? Заодно подскажи, как на вас подать в суд за использование личной информации
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:13
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
повторяю вопрос
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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