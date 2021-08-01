мы вводим локализацию на различные языки
маякуйте плиз если на какой-то странице корявый перевод
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:22
мы вводим локализацию на различные языки
маякуйте плиз если на какой-то странице корявый перевод
Додано: Чет 06 тра, 2021 00:27
ая-яй, ещё немного и догоним
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:24
Додано: Пон 02 сер, 2021 12:37
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Есть предложение по новому сервису.
Создание персональной статистики - такой же, какая есть для городов, но только на основании своих фильтров пользователя.
Причем, для удобства, дать возможность создавать источник на основе нескольких поисковы фильтров.
Например, кого-то интересует определенный сегмент в опеределенном районе, нескольких комплексах, наборе улиц. Создать под это один поисковый фильтр непросто, может потребоваться километровая фраза для поиска. Удобнее создать ряд фильтров. А чтобы наблюдать по ним некую динамику - дать возможность видеть статистику по выбранным фильтрам. Это удобно и тем, кто хочет купить, и тем, кто хочет продать, и арендаторам, и арендодателям.
А уж какие жонглирования "типичным сегментом" на форуме можно будет сделать
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:36
спс за мыслю
когда-то была идея сделать сложный (составной) фильтр, но мы отказались от этого. Отказались, потому, что это нужно совсем небольшому проценту юзеров, сравнительно сложно сделать и нужно саппортить. Плюс, утяжелит интерфейс.
При этом строить график по выборки по простому фильтру - можно. Но может просто ограничиться каким-то окошком со статой - типа юзер кликает на иконку в поисковой выдаче и ему показывается вся стата (медиана, средняя, количество объектов, сколько новых объектов появляется в день и т.д.) ? Если юзеру действительно интересно - он будет следить за показателями выборки (в том числе за медианой) и так. Ы ?
Усложнить (сохранять значения в график) же потом всегда можно.
Додано: Вів 24 сер, 2021 11:35
baraka,
Вот этой объявы почему-то нет.
И улица и номер дома присутствует в тексте.
Может агрегатор отсеивает предложения с конскими ценниками ?
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:38
спасибо
по каким-то причинам (уже не могу определить, объява та закрыта) бомбер просто не увидел это объявление на олх.
дайте пожалуйста знать как появится что-то подобное.
Додано: Нед 12 вер, 2021 12:14
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:55
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:05
да, но папизже
вы моежете переключить язык на русский на, например, испанском домене. Всё кроме текста объявления, тайтла и адреса будет на русском
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