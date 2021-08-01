Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:09

  baraka написав:
  M-A-X написав:А локализацию заграницы на русском планируете?


вы моежете переключить язык на русский на, например, испанском домене. Всё кроме текста объявления, тайтла и адреса будет на русском

Оно было серым, подумал, недоступно к выбору.
Да, работает.
M-A-X
 
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