Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:09
baraka написав: M-A-X написав:
А локализацию заграницы на русском планируете?
вы моежете переключить язык на русский на, например, испанском домене. Всё кроме текста объявления, тайтла и адреса будет на русском
Оно было серым, подумал, недоступно к выбору.
Да, работает.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:39
M-A-X написав: baraka написав: M-A-X написав:
А локализацию заграницы на русском планируете?
вы моежете переключить язык на русский на, например, испанском домене. Всё кроме текста объявления, тайтла и адреса будет на русском
Оно было серым, подумал, недоступно к выбору.
Да, работает.
да, запутало вас
подумаем как можно другим цветом
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Нед 01 сер, 2021 16:21
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