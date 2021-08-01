Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Оно было серым, подумал, недоступно к выбору.
Да, работает.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:09
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:39
да, запутало вас
подумаем как можно другим цветом
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:22
планируем добавить несколько новых стран
если у кого-то есть интерес по какой-то стране - присылайте плиз:
- название страны
- топ-сайты недвижимости с высокой посещаемостью по этой стране
условие: на этих сайтах должны быть телефоны владельцев
подробности об особенностях рынка этой страны приветствуются
Додано: Пон 20 вер, 2021 13:00
baraka
Вместе с Польшей у нас сейчас популярна Чехия, поэтому рекомендую добавить её.
Основные сайты:
- без риелторов
- с риелторами
Особенности рынка:
- залог (kauce) может быть за месяц или два
- нумерация этажей начинается со второго, т.е. "их" первый этаж "по-нашему" второй; первый этаж ("по-нашему") называется přízemí или обозначается как "0."
- у них есть чёткое различие квартир с классической отдельной кухней и кухней-гостинной; первые обозначаются как, например, 2+1 (две комнаты + кухня), второе - как, к примеру, 3+kk (3 комнаты, считая гостиную + kuchyňský kout / кухонный уголок) - это наша "двухкомнатная с большой кухней-гостинной".
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