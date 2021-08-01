Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Особенности рынка: - залог (kauce) может быть за месяц или два - нумерация этажей начинается со второго, т.е. "их" первый этаж "по-нашему" второй; первый этаж ("по-нашему") называется přízemí или обозначается как "0." - у них есть чёткое различие квартир с классической отдельной кухней и кухней-гостинной; первые обозначаются как, например, 2+1 (две комнаты + кухня), второе - как, к примеру, 3+kk (3 комнаты, считая гостиную + kuchyňský kout / кухонный уголок) - это наша "двухкомнатная с большой кухней-гостинной".
Особенности рынка: - залог (kauce) может быть за месяц или два - нумерация этажей начинается со второго, т.е. "их" первый этаж "по-нашему" второй; первый этаж ("по-нашему") называется přízemí или обозначается как "0." - у них есть чёткое различие квартир с классической отдельной кухней и кухней-гостинной; первые обозначаются как, например, 2+1 (две комнаты + кухня), второе - как, к примеру, 3+kk (3 комнаты, считая гостиную + kuchyňský kout / кухонный уголок) - это наша "двухкомнатная с большой кухней-гостинной".
спасибо по сайту https://www.sreality.cz/ - можете пожалуйста скинуть примеры предложений от владельцев (там где указан их телефон) ?
baraka написав:спасибо по сайту https://www.sreality.cz/ - можете пожалуйста скинуть примеры предложений от владельцев (там где указан их телефон) ?
Там, как я написал, всё чётко: на безреалитке - владельцы (= не платишь премию риелтору), на эсреалити - риелторы, т.е. понятно, что нужно платить риелтору. Такого как у нас с "сюрприз-риелторами" и псевдо-"владельцами" на ЛОХе вроде как нет. Поэтому, в принципе, сейчас подумал, не совсем ясно, на самом деле, в чём для чешского рынка будет выгода Бомбера? Разве что как агрегатор всех предложений на рынке + статистика?