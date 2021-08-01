Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Додано: Сер 15 гру, 2021 01:07

baraka Дорогой друг ! сайт пушка! но есть один момент который мешает.

Мы ведем один обьект и на коренных сайтах (olx dom ria) стоит цена *1* и бомбер ее притягивает с этой же ценой но вот появляется клиент со своими возможностями покупки и просит изменить цену в обьявлениях или же скрыть его на пару дней на сайтах olx dom ria это сделать очень быстро но вот на бомбере это практически невозможно а если и происходит смена цены на бомбере то старая цена все равно высвечивается и теряется весь смысл да и сам клиент тоже.Огромная просьба убери историю цен ...добавь возможность скрыть ( что бы в поисковике не высвечивался )при необходимости ...а так же при смене цены на коренном сайте крайне моторно это происходило и на бомбере ( ведь когда появляется клиент нужно быстро реагировать и на его возможности и предложения)

Надеюсь будем услышаны!!!