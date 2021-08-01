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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:37

  airmax78 написав:Очень нужен m2bomber.tr После закрытия ветки Акурта новостей о РН Анталии - 0.


да, мысля хорошая, спс
вероятно, нужно тянуть с sahibinden.com

есть другие стОящие сайты ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 09:51

добавлена Турция

https://tr.m2bomber.com/

следующая страна ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 21:03

  baraka написав:добавлена Турция

https://tr.m2bomber.com/

следующая страна ?

https://fr.m2bomber.com/ ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:52

  BIGor написав:
  baraka написав:добавлена Турция

https://tr.m2bomber.com/

следующая страна ?

https://fr.m2bomber.com/ ?


хм, тут первым "просится" на обработку https://www.leboncoin.fr
использовали его ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:07

baraka Дорогой друг ! сайт пушка! но есть один момент который мешает.
Мы ведем один обьект и на коренных сайтах (olx dom ria) стоит цена *1* и бомбер ее притягивает с этой же ценой но вот появляется клиент со своими возможностями покупки и просит изменить цену в обьявлениях или же скрыть его на пару дней на сайтах olx dom ria это сделать очень быстро но вот на бомбере это практически невозможно а если и происходит смена цены на бомбере то старая цена все равно высвечивается и теряется весь смысл да и сам клиент тоже.Огромная просьба убери историю цен ...добавь возможность скрыть ( что бы в поисковике не высвечивался )при необходимости ...а так же при смене цены на коренном сайте крайне моторно это происходило и на бомбере ( ведь когда появляется клиент нужно быстро реагировать и на его возможности и предложения)
Надеюсь будем услышаны!!!
ozibb77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:44

ozibb77 Если выше написанное невозможно дайте обратную связь думаю найдем возможность решения этих моментов!
ozibb77
 
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