RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Обсуждаем Веб-Сервис &qu
t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:41

прроблемма с размещением заявок по актуальным курсам.

Добрый день. Участники торгов/обмена валют не имеют возможности размещать покупку и продажу долл. по реальным курсам. например сейчас реальная покупка долл. 34,15 а продажа 34,45

Решите эту проблемму!!!
bankyr2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки 1 ... 249, 250, 251
Anonymous » П'ят 19 чер, 2009 18:32
2503 1118241
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 21:01
greenozon
Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае 1 ... 41, 42, 43
ТупУм » Пон 01 гру, 2008 17:23
421 266558
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лют, 2022 11:34
Ірина_
Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки" 1 ... 4, 5, 6
flom » Сер 25 бер, 2015 10:21
59 88314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 10:32
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.