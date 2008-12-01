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Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:41
Добрый день. Участники торгов/обмена валют не имеют возможности размещать покупку и продажу долл. по реальным курсам. например сейчас реальная покупка долл. 34,15 а продажа 34,45
Решите эту проблемму!!!
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bankyr2015
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